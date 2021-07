Zoodjur får experimentvaccin mot covid

Husdjur har hittills klarat sig ganska bra i coronapandemin. Men lejon och gorillor på zoon runt om i världen har insjuknat. Nu börjar ett experimentvaccin rullas ut till amerikanska djurparker.

När USA nu närmar sig en vaccinationsgrad på 70 procent av den vuxna befolkningen börjar uppmärksamheten vändas även mot djuren.

På Oakland Zoo i Kalifornien har man börjat ge ett experimentellt vaccin mot covid-19, utvecklat av företaget Zoetis. Bolaget har skänkt 11 000 doser av vaccinet till 70 djurparker runt om i landet. Vaccinet har godkänts av myndigheter för nödbehandling av djur från fall till fall.

Tigrar, pumor, björnar och tamillrar har stått först i kön för att få sin första av två doser.

"Fram till nu har vi använt barriärer vid vissa habitat för att säkerställa att man håller avstånd, samtidigt som vi i personalen burit extra skyddsutrustning för att skydda våra arter som kan drabbas av covid-19", säger veterinärchefen Alex Herman vid zoot i ett pressmeddelande.

Zoetis uppger att man började ta fram ett vaccin riktat mot djur när uppgifter kom att en hund smittats i Hongkong förra året.

"Även om vi är tacksamma över att covid-19-vaccin inte behövs hos husdjur eller boskap just nu, så är vi stolta över att vårt arbete kan hjälpa zoodjur som riskerar covid-19", säger Mahesh Kumar vid bolaget i pressmeddelandet.

Att ge sig in i en tigerbur med en spruta i högsta hugg låter inte särskilt lockande. Men Herman säger till The New York Times att man på djurparken via belöningssystem tränat upp de stora rovdjuren att frivilligt låta personalen ge dem sprutan på säkert avstånd.

– Tigern lutar sig mot stängslet, och den tusen pund (450 kilo) tunga grizzlybjörnen lutar sig mot stängslet, säger han.