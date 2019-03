Zlatan: Varje dag måste vara en föreställning

Bakgrund

Zlatans karriär

1999: Flyttas upp i Malmö FF:s A-lag. Gör ett mål under debutsäsongen i allsvenskan när MFF degraderas till superettan.

2000: Gör tolv mål i superettan när MFF tar klivet tillbaka till allsvenskan.

2001: Landslagsdebut i januari när Sverige spelar 0—0 mot Färöarna i Tipshallen i Växjö. Säljs under sommaren till den nederländska storklubben Ajax för över 80 miljoner kronor.

2002: Tar hem ligan och cupen i Nederländerna med Ajax. Gör sitt första mästerskap med Sverige när landslaget når åttondelsfinal i VM i Sydkorea och Japan. Sätter två mål i sin Champions League-debut mot Lyon.

2004: Vinner ligan med Ajax igen. Når kvartsfinal i EM i Portugal. Säljs i slutet av sommaren till den italienska storklubben Juventus.

2005: Vinner sin första scudetto i karriären, men Juventus fråntas såväl den titeln som den året därpå på grund av calciopoli-skandalen. Årets utländska spelare i Serie A. Får sin första Guldboll – Sveriges bästa fotbollsspelare.

2006: Gör sitt andra VM när Sverige når åttondelsfinal i Tyskland. Köps av Inter.

2007: Gör 15 mål för Inter när klubben vinner italienska ligan för första gången på 17 år.

2008: Ny scudetto med Inter. Utsedd till bästa spelare i italienska ligan. Ut i gruppspelet i EM i Schweiz/Österrike. Får Jerringpriset och sin tredje Guldboll.

2009: Tredje ligatiteln med Inter när Ibrahimovic vinner skytteligan i Italien med sina 25 mål. Årets spelare i Italien. Går över till spanska Barcelona.

2010: Gör 16 ligamål för Barcelona när klubben blir spansk mästare. Världsmästare för klubblag med Barcelona. Lämnar klubben för Milan i slutet av sommaren. Får sin femte Guldboll.

2011: Vinner italienska ligan med Milan. Gör under hösten sitt 100:e mål i Serie A. Årets spelare i Italien för tredje gången.

2012: Vinner skytteligan i Serie A för andra gången när Milan slutar tvåa. Spelar EM i Polen/Ukraina, Sverige åker ut i gruppspelet. Lämnar för franska Paris Saint-Germain.

2013: Tar hem sin första ligatitel i Frankrike och vinner skytteligan på 30 mål.

2014: Blir svenska landslagets främste målskytt genom tiderna. Ny ligatitel med PSG och seger i skytteligan med 26 mål.

2015: Blir PSG:s främste målskytt genom tiderna och tar tredje raka ligatiteln. Får sin tionde Guldboll. Skjuter Sverige till EM med tre mål på två matcher i playoff mot Danmark och står därefter på 62 landslagsmål. Möter Malmö FF för första gången i Champions League.

2016: Meddelar att han lämnar PSG och blir klar för Manchester United i juli. Inför Sveriges avslutande EM-gruppspelsmatch mot Belgien i Frankrike meddelar han att landslagskarriären är slut efter EM och att han inte kommer att spela OS i Rio. I augusti, i sin tredje match för United, avgör han den engelska supercupen Community Shield med sitt 2–1-mål mot ligamästaren Leicester.

2017: Gör 17 ligamål på 28 matcher och slutar på sjunde plats i skytteligan när Manchester United blir sexa i Premier League. Totalt 28 mål på 46 matcher för United som vinner Europa League och den engelska ligacupen. Skadar sitt högra knä allvarligt i Europa League-matchen hemma mot Anderlecht i april och är borta från spel i sju månader. Comeback i 4–1-segern hemma mot Newcastle i Premier League i november då han hoppar in med en knapp kvart kvar, men förblir mållös.

2018: Lämnar Manchester United efter sporadiska inhopp i England under vintern. Presenterad av Los Angeles Galaxy i en helsidesannons i Los Angeles Times under våren. Ibrahimovic öser in mål, 22 på 27 MLS-matcher, men säsongen blir misslyckad. Galaxy förlorar i den sista ligaomgången och missar slutspelet

Zlatan om Beckhamstatyn

Fotbollsspelaren David Beckham föräras med en staty på LA Galaxys arena före säsongspremiären mot Chicago Fire på lördagen.

– Jag har många minnen tillsammans med David. Han är en bra kille, fantastisk. På planen och utanför planen. Jag är glad för honom att han får sin staty. Jag tror att han är superglad och förhoppningsvis är den lika snygg som han så att han blir ännu gladare.