Dörrarna till de absoluta toppklubbarna har stängts. Men att Zlatan Ibrahimovic 38 år ung och med en allvarlig knäskada i bagaget ännu får chansen i en klubb av AC Milans kaliber säger allt om den respekt Zlatan Ibrahimovic alltjämt åtnjuter i Italien.

Då Zlatan sommaren 2012 lämnade San Siro bakom sig gjorde han det med 28 mål på 32 matcher för Milan. Milan låg hack i häl på Juventus i tabellen. Ännu följande år mäktade klubben med en tredje plats men sedan har det gått utför. 8-10-7-6-6-6-5 är en hemsk rad serieplaceringar för en klubb med Milans historia.

En skral ekonomi, nyckfulla ägare, dåliga spelarköp och en historia som håller klubben och supportrarna i ett järngrepp har kvävt alla förutsättningar för framgång.

Då Zlatan lämnade klubben förfogade Milan över spelare som Nesta, Gattuso, Seedorf, Abate, Ambrosini, Thiago Silva, Robinho och Antonio Cassano.

Dagens trupp är anonym värre. Målvakten Gianluigi Donnarumma är väl den största stjärnan. Han och Zlatan Ibrahimovic.

Den store svensken har alltid sagt sig gilla utmaningar. En sådan åtog han sig sannerligen då han skrev på för AC Milan. Ibrahimovic hoppade in tidigt i andra halvlek mot Sampdoria och var fullt godkänd men jag undrar om inte anfallaren med 742 matcher och 456 mål som facit stundtals undrade vad han riktigt gett sig in på. Det var snubblande lagkamrater, dåliga passningar, en obefintlig balans i spelet och en ängslighet som lyste klarare än strålkastarna på catwalken i den berömda modestaden.

Supportrarna hoppas att Zlatan med sin blotta närvaro kan ingjuta lite mod i leden. Ibrahimovic hade inte spelat match på ett par månader före mötet mot Sampdoria och det märktes i ett par för honom ovanligt svaga avslut. Ge svensken ett par veckor så lär de sitta.

Milan ligger tolva i ligan, 23 poäng bakom Juventus. Inte mycket som talar för något spektakulärt trendbrott. Utmaningen är stor för Milan och Ibrahimovic.

En sak som svensken inte behöver oroa sig för är den interna konkurrensen. Zlatan utgjorde ensam ett större hot än Suso, Krystztof Piatek och Hakan Calhanoglu gjorde tillsammans.

I klarspråk: Ibrahimovic får spela precis så mycket som kroppen håller för. Vad det säger om Milan år 2020 kan säkert diskuteras.

Zlatan fick som bekant en staty i Malmö på förra årets sida. På så sätt ville staden hylla en av sina största söner genom alla tider.

En fin gest. Zlatan har varit noga med att inte glömma sina rötter som finns i den stökiga stadsdelen Rosengård. Banden till Malmö som stad är betydligt starkare än banden till Malmö FF, en klubb han anser förde honom bakom ljuset då han i tiderna såldes till Ajax.

Zlatan har i högre grad än någon person tidigare placerat Malmö på världskartan. Han har gjort en hel del för staden och förtjänar naturligtvis mera respekt än den som visats sedan han meddelade att han köper in sig i Hammarby.

Statyn har vandaliserats upprepade gånger och senast sågades den av vid fotknölen med påföljden att den välte.

I de sociala mediernas bistra tidevarv blir dylik vandalism allt vanligare. Allt som krävs är en mobiltelefon och två hjärnceller.

Zlatan har alltid gått sina egna vägar, provocerat, tjusat, bråkat och vunnit, vunnit och vunnit.

Vid fyllda 38 år har han för länge sedan säkrat sin och familjens ekonomi för all framtid och mot den bakgrunden kan det kanske ifrågasättas varför han just måste välja Hammarby att investera i. Men det har han givetvis all rätt i världen att göra om han så vill.

Den store svensken må vara kontroversiell men Sveriges genom tiderna bästa, och det säger inte lite, fotbollsspelare förtjänar oändligt mer respekt än ligisterna i Malmö visat honom.

