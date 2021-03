NHL Zibanejad skrev poänghistoria i Rangers-kross

Hattrick och tre assist – i en och samma period. New York Rangers stjärna Mika Zibanejad skriver in sig i NHL-historieböckerna genom att tangera rekordet för antal gjorda poäng under en och samma period.Svensken och hans lagkamrater krossade Philadelphia med 9–0 i nattens match.