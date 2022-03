Zelenskyj uppmanar till globala protester i dag

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppmanar människor världen över att ge sig ut på gatorna på torsdag för att protestera mot det ryska anfallskriget.

– Gå ut på era torg, era gator. Gör er synliga och hörda. Berätta att människor är viktiga, att frihet är viktigt, att fred är viktigt, att Ukraina är viktigt, säger Zelenskyj.

Talet hålls för ovanlighetens skull på engelska, och har spelats in utomhus, och delas av det ukrainska utrikesministeriet på Twitter.

– Rysslands krig är inte bara mot Ukraina. Dess betydelse är mycket bredare, säger han, och varnar för att Ryssland kommer att försöka att sätta stopp för friheten i Europa och hela världen.

Torsdagen den 24 mars markerar en månad av kriget i Ukraina.

– En månad redan. Så länge. Det krossar mitt hjärta, och alla hjärtan hos ukrainare och varenda fri människa på den här planeten, säger Zelenskyj i talet.

Några tecken på ett nära förestående slut på kriget syns inte, när månadsdagen uppmärksammas.

I staden Tjernihiv uppger borgmästaren Vladyslav Atrosjenko i en video som CNN verifierat att stadens kyrkogård inte kan hantera alla döda.

– Vi håller folk i bårhus och kylrum länge än normalt. Vi begraver folk på de gamla kyrkogårdarna som inte använts på ett tag, säger han i en video.

Ryska styrkor förbereder sig på ett utdraget krig, rapporterar tankesmedjan Institute for the Study of War. Flera rapporter tyder på att soldaterna gräver värn och placerar ut minor, vilket tolkas som tecken på en omställning från offensiv till defensiv.

Ukraina har å andra sidan genomfört en del effektiva motattacker som har lättat på trycket på Kiev, men det är antagligen inte så betydande som den ukrainska sidan försöker påskina. Samtidigt bedömer ISW det som allt mer osannolikt att Ryssland skulle lyckas omringa Kiev.