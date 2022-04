Zelenskyj på Grammys: "Berätta vår historia"

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog via ett förinspelat tal under nattens Grammygala i Las Vegas. – Kriget låter oss inte välja vem som överlever och vem som tystas för evigt. Fyll tystnaden! Berätta vår historia, uppmanade han artisterna på galan.

– Vad är motsatsen till musik? Tystnaden i förstörda städer och dödade människor. Berätta sanningen om kriget på sociala medier och på tv. Stöd oss på det sätt som ni kan, men var inte tysta, sade president Zelenskyj.

Han avlöstes av John Legend, som framförde låten Free tillsammans med sångerskan Mika Newton, musikern Sjuzanna Iglidan och poeten Ljuba Jakimtjuk, alla tre från Ukraina. På skärmarna vid scenen visades bilder från kriget.

Redan innan själva galan hade dragit i gång delades många av de över 80 priserna ut. Det 19-åriga stjärnskottet Olivia Rodrigo, nominerad i sju kategorier, fick då sin första Grammy i kategorin bästa soloframträdande i kategorin pop. Hon tilldelades även pris för årets popalbum för Sour och för årets nykomling.

– Nu ska vi presentera artister som din mamma kommer att upptäcka om fem år, sade värden, komikern Trevor Noah, när det var dags för den kategorin.

Däremot blev det ingen Grammy för Abba som var nominerade i kategorin årets inspelning för låten I still have faith in you. Det priset gick i stället till Silk Sonics Leave the door open, som också inledde huvudsändningen. Superduon bestående av Bruno Mars och Anderson Paak vann i alla fyra kategorier som de var nominerade i – förutom bästa inspelning även bästa låt, bästa r&b-låt och bästa r&b-framträdande, som delades med Jazmine Sullivans Pick up your feelings.

Inte heller blev det något pris till svenske Ludwig Göransson, som var nominerad i kategorin "årets musik från ett visuellt medium" för rymdserien The mandalorian. Den statyetten gick i stället till filmen The United States vs. Billie Holliday.

Utöver Rodrigo och Silk Sonic blev Jon Batiste kvällens stora vinnare, som gick hem med fem priser vilket var flest av alla. Bland annat fick han det prestigefulla priset i kategorin årets album för We are.

– Det finns inte något som bästa musiker, bästa artist, bästa dansare. Kreativitet är subjektivt, sade han i sitt tacktal.

Årets Grammygala, den 64:e i ordningen, ägde rum på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas.

– Vi ska dansa och sjunga. Vi ska hålla folks namn ur våra munnar, sade värden Trevor Noah i sitt välkomsttal.

Han anspelade på förra veckans Oscarsgala, då skådespelaren Will Smith smockade till komikern Chris Rock efter det att denne skämtat på Smiths hustru Jada Pinkett Smiths bekostnad.

– Ta inte min frus namn i din jävla mun, skrek Smith då.

Årets album: "We are", Jon Batiste Årets låt: "Leave the door open", Silk Sonic Årets inspelning: "Leave the door open", Silk Sonic Årets nykomling: Olivia Rodrigo Bästa musikvideo: "Freedom", Jon Batiste Bästa popalbum: "Sour", Olivia Rodrigo Bästa rocklåt: "Waiting on a war", Foo Fighters Bästa rockalbum: "Medicine at midnight", Foo Fighters Bästa r&b-låt: "Leave the door open", Silk Sonic Bästa r&b-album: "Heaux tales", Jazmine Sullivan Bästa rap-album: "Call me if you get lost", Tyler the Creator Bästa countryalbum: "Starting over", Chris Stapleton

Foo Fighters, vars trummis Taylor Hawkins nyligen avled, fick tre priser innan tv-sändingen: bästa rockframträdande, bästa rocklåt och bästa rockalbum. Ingen från bandet var dock på plats i Las Vegas.

Det var tänkt att Foo Fighters skulle uppträda på galan men framträdandet, liksom bandets planerade turné, ställdes in då Hawkins hittats död på ett hotellrum i Bogotá i Colombia den 25 mars.

– Nu skulle jag egentligen ha presenterat Foo Fighters, sade Noah som i stället presenterade ett inslag för att hylla Hawkins och flera andra personer med koppling till musikindustrin som gått bort senaste året.

Även Billie Eilish uppmärksammade Hawkins och bar en t-shirt med ett foto av honom på under sitt framträdanden av låten Happier than ever.

Personer som vanligtvis verkar främst bakom scenen bjöds kvällen till ära upp i rampljuset då turnéledare, assistenter, manager och klädansvariga fick presentera sina chefers framträdande.