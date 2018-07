The Bold Type är smartare och mer engagerande än väntat.

The Bold Type finns på Yle Arenan.

Känner du för en serie som blandar glamourös och frispråkig Sex in the City-tillvaro med arbetsplatsdrama, dejtning för 20-plussare och en stor dos kvinnlig vänskap? Då är The Bold Type något för dig.

Serien följer tre vänner som jobbar på Scarlet, en glassig tidning för kvinnor (tänk Cosmopolitan). Jane (Katie Stevens) har precis uppgraderats till skribent och försöker hitta sin journalistiska röst, Kat (Aisha Dee) sköter sociala medier och Sutton (Meghann Fahy) kämpar på som assistent men drömmer om en karriär inom mode.

Serien tar sig an såväl deras professionella som privata liv och allt som oftast smälter dessa samman. Då är det bra att Scarlet har en enorm "garderob" där modeavdelningen förvarar alla märkeskläder och accessoarer. Dit flyr Jane, Kat och Sutton flera gånger per dag för att fira, gråta, prata ut, kontemplera, bråka – ja allt som vänner gör.

The Bold Type tar sig an Stora Frågor - orgasmer, politik, källkritik, bröstcancer, sexualitet etc. – på ett hedervärt men ofta simplifierat sätt. Det här är en serie där de flesta konflikter och problem löses lika snabbt som de uppstår. Där det räcker att du skriver en artikel om politik för att bli inbjuden till en panel för unga politiska röster, och att du skapar en moodboard för att få det utlysta jobbet på moderedaktionen.

Men är det ett så stort problem då? Svar nej. Trots att serien skapar något av en privilegierad fantasitillvaro är den modern, smart, frisinnad, feministisk (på ett så där typsikt amerikanskt go-getter-sätt) och sympatisk. Det är mycket på grund av de tre huvudkaraktärerna. De är genuina och mänskliga, och Stevens, Dee och Fahy har en trovärdig och sprakande dynamik. De känns verkligen som bästa vänner och seriens sanna hjärta är interaktionen mellan dem.

Seriens andra trumfkort är Melora Hardin som Scarlets chefredaktör Jacqueline. Inte nog med att Hardin glänser i rollen, serien lyckas här undvika den klyschiga bilden av kvinnliga chefer som bitchiga, överarbetade monster (tänk The Devil Wears Prada). Hon är tuff och krävande, visst, men också rättvis och ser sina anställda som människor.

För att vara rätt harmlös underhållning lyckas The Bold Type vara förvånansvärt smart och engagerande. En glad överraskning, helt enkelt.

Martina Moliis-Mellberg Reporter