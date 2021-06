Youtubefamiljen Cadwallader roar och undervisar på tre språk

Hon är finlandssvensk och försöker lära sin brittiske man svenska. Han stretar på i kampen för att lära sig finska. Intresset för språk förenar de två Youtubeprofilerna Catharina och Dave Cadwallader.

Vem orkar säga lip balm?

Den som undrar är Youtubaren Cat Cad och frågan ingår i hennes video How I taught my boyfriend swedish (Hur jag lärde min pojkvän svenska). Pojkvännen är numera Cat Cads man Dave, född och uppvuxen i London men bosatt i Helsingfors sedan några år. Svaret på frågan är att läppfett är enklare att säga och ett av de första ord på svenska som Dave lärde sig.

Catharina och Dave Cadwallader är båda aktiva på Youtube, hon som Cat Cad och han som Dave Cad. I videon How good is my finnish really? (Hur bra är min finska egentligen?) får vi följa hur Dave Cad testar sitt finska ordförråd. Ordet vasen (vänster) är svårt men maito (mjölk) bereder honom inga problem. Videon har blivit en hit och har drygt 225 000 visningar på Youtube.

Största delen av Dave Cadwalladers tittare bor i Finland och är i åldern 25-34 år.

– Min publik gillar att ta del av mina intryck av Finland. Det kan hända att de inte känner någon utlänning som bosatt sig här och så tycker de att det är spännande att följa hur det går för mig, säger Dave.

Svenska förstår Dave numera ganska bra men studierna i finska fortsätter med en privatlärare. Han jobbar heltid med Youtube och delar en studio med några finskspråkiga kolleger.

Vikten av språkstudier är tyvärr inget som betonas i brittiska skolor, säger Dave.

– Den normala attityden till språkinlärning är att det är onödigt eftersom "de flesta talar engelska". Undervisning i franska och spanska erbjuds men själv kunde jag inte begripa vad jag skulle ha för nytta av att behärska franska. I dag ångrar jag mig förstås.

Catharina Cadwallader startade sitt Youtubekonto för fem år sedan. I sina videor delar hon också med sig av sin vardag men säger att hon ofta får försvara finlandssvenskan.

– Många anser ju att finlandssvenskan är ett utdöende språk.

– Fast jag tycker att man hör mycket mer svenska nu än för några år sedan, invänder Dave.

