Yle: Smutsiga pengar tvättades via Nordea i Finland

Åtminstone 200 miljoner euro av suspekt ursprung har passerat finländska konton i Nordea under åren 2005–2017, visar material som Yles MOT-program tagit del av. Nordeas aktiekurs har fallit med nästan 4 procent.

Via en internationell grupp för grävande journalistik har Yles MOT-redaktion tagit del av en dataläcka med information om över en miljon penningtransaktioner. Materialet avslöjar ett omfattande system för penningtvätt som byggts upp i den närmaste kretsen till den ryske presidenten Vladimir Putin. Med hjälp av nätverket har ryska affärsmän gömt undan och tvättat pengar via europeiska företag och banker – även finländska.

I systemet ingår fiktiva bolag, bulvaner och till exempel personer med stulna identiteter, som figurerar som bolagens chefer. Stora belopp har slussats mellan konton i olika banker. I centrum finns två litauiska banker som 2011 och 2013 förlorade sina licenser på grund av brister i bekämpningen av penningtvätt.

Penningtvättsystemet, även kallat Trojkans tvätteri, har också förgreningar till Nordea. Enligt MOT har minst 700 miljoner euro, till stor del av suspekt ursprung, slussats via konton i Nordea – de största summorna till Nordea-konton i Estland, Danmark och Finland. Via finländska konton har åtminstone 200 miljoner euro passerat. Transaktionerna ska ha gjorts under åren 2005–2017, även efter att de kritiserade litauiska bankerna hade stängts.

MOT har intervjuat forskaren Pirjo Jukarainen vid Polishögskolan. Hon säger att övervakningen helt klart har misslyckats. Flera av fallen hade varit lätta att upptäcka om banken hade ingripit aktivt. Enligt Jukarainen borde bankerna inte göra affärer med riskkunder, om bankerna inte med stor säkerhet kan slå fast vem som i slutändan är de verkliga förmånstagarna.

Enligt programmet ska Nordea ha haft nästan 300 skalbolag som kunder, bolag utan egentlig verksamhet. Flera av dem är registrerade i skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Panama. Bolagen har köpt varor från finländska företag, en del lagligt, medan det i andra fall av allt att döma handlar om bluffaffärer.

Bland bolagens "chefer" har bland annat funnits en fattig armenier och en filippinsk hemmafru, vilket enligt programmet väcker frågan om inte bankens varningsklockor borde ha ringt när personer som dessa bedriver affärsverksamhet för mångmiljoner. Enligt lagen är en bank skyldig att känna sin kund samt förstå och följa med verksamheten.

– Varningsklockorna borde ha ringt vid flera tillfällen, säger forskaren Pirjo Jukarainen.

Enligt programmet har det bland Nordeas kunder också funnits flera personer som varit misstänkta för ekonomiska brott. Av materialet framgår inte i vilken utsträckning Nordea har ingripit i de suspekta transaktionerna eller om de har granskat bakgrunden hos sina kunder. Hur som helst har verksamheten kunnat fortsätta i flera år.

Ingen från Nordea har låtit sig intervjuas för Yles program, trots upprepade förfrågningar.

Under de gånga halvåret har både Danske Bank och Swedbank tidigare varit föremål för avslöjanden om penningtvätt. Att Nordea hör till samma grupp kommer egentligen inte som någon överraskning. Redan i oktober anmälde den brittisk-amerikanske finansmannen Bill Browder Nordea till Centralkriminalpolisen i Finland och till Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Browder hävdade redan då att hundratals miljoner euro av suspekt ursprung slussats via Nordea.

De svenska myndigheterna beslöt att inte utreda Browders anmälan, eftersom transaktionerna var så få och så gamla. Polisen i Finland överväger fortfarande om de ska utreda Browders anklagelser.

Browder påpekar i Yles program att Nordea har sitt huvudkontor i Finland.

– Om den finländska polisen låter blir att undersöka tvättade pengar för ett par hundra miljoner så är det ett grovt tjänstefel, säger Browder.

Vid Helsingforsbörsens stängning klockan 18.30 hade Nordeas aktie fallit med 3,93 procent. Tidigare anklagelser om penningtvätt mot Danske Bank och Swedbank har lett till kraftiga kursnedgångar i dessa bankers aktier. På ett år har Danske Banks aktie mist halva sitt värde.

Härom veckan avslöjade Sveriges tv:s Uppdrag granskning en penningtvätthärva inom Swedbank, vilket fick bankens aktie att falla med 22 procent den 20 och 21 februari.

