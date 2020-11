Yle: Regeringen planerar lättare reserestriktioner

Inom de närmaste dagarna kan ett lagförslag om lättare reserestriktioner landa i riksdagen, skriver Yle.

Regeringen arbetar för tillfället med ett nytt lagförslag, som skulle innebära lättnader i de nuvarande reserestriktionerna, rapporterar Yle. Planen är att lagförslaget går vidare till riksdagen redan inom de närmaste dagarna.

Enligt Yles uppgifter är planerna att justera begränsningarna för inresor så att resenärer från länder som har högst dubbelt så många smittfall som Finland tillåts resa in i landet.

I nuläget är Finlands gräns för inresor 25 nya coronafall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna, vilket är en av de striktaste gränserna inom Europa. EU-kommissionen kom i september med en rekommendation om att medlemsländerna inte skulle begränsa inresor mellan EU-länder där incidensen är under 50 nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Också den nya gräns som nu planeras för Finland är strikt. För tillfället uppfyller enligt Yle inga länder inom Europa de kraven.