Svenska Yle når i dag ungefär 80 procent av finlandssvenskarna med vårt webbutbud

Jonas Wikström skriver (HBL 21.11) att den sista hänvisningen till något svenskspråkigt försvunnit från Yle.fi:s förstasida. Även om man inte hittar länken till Svenska Yle på samma plats som tidigare finns Svenska Yle fortsättningsvis kvar på Yle.fi, både i rullgardinsmenyn överst på sidan och i menyn längst ner på sidan. Nere på sidan finns även direktlänkar till Yle Vega, Yle Extrem och Yle Fem.

När menyn högst upp på sidan gjordes om för att fungera bättre också på den mindre mobilskärmen analyserades besökssiffrorna noggrant. Det visade sig att väldigt få använder menyn överst på sidan för att navigera mellan Yles finsk- och svenskspråkiga tjänster. Därför flyttades länken.

Däremot har det visat sig att innehåll på Yle.fi med en svensk dimension kan styra in en hel del besökare till svenska.yle.fi. Vi tror mera på att nå ut via innehåll än via menyuppbyggnad. Också på Arenan har vi gått in för att lyfta upp svenskspråkigt innehåll på den finskspråkiga ingångssidan.

Vi når i dag ungefär 80 procent av finlandssvenskarna med vårt webbutbud. Merparten vet att vi finns på adresserna svenska.yle.fi och arenan.yle.fi.