Yle MOT:s granskning avslöjade olaglig och omänsklig behandling på vårdenhet – myndighet utreder fallet

Uppgifter som Yles MOT-program grävt fram visar att vården vid Mehiläinens enhet i Tavastehus har varit både olaglig och förnedrande. Myndigheterna har nu tagit sig an fallet.

Regionförvaltningsverket i södra Finland har gjort ett oanmält inspektionsbesök vid Mehiläinens vårdenhet Onnikoti Omenapuu i Tavastehus.

Besöket gjordes i fredags efter att Regionförvaltningsverket fått in ett flertal anmälningar om missförhållanden vid boendet. Eftersom ärendet ännu är under utredning kan myndigheten inte gå närmare in på detaljerna kring vad besöket visade.

Samma vårdenhet har dock även varit föremål för Yle MOT:s granskning. Det grävande programmet har satt sig in i problem som existerar inom vården av personer med utvecklingsstörning i Finland.

Granskningen visade att det fanns en mängd problem vid samma enhet. Bland annat har en minderårig autistisk pojke tejpats och bundits fast under flera års tid. Dessutom har han misshandlats upprepade gånger.

Enligt Mehiläinen var syftet att se till att pojken inte skadade sig själv. Vårdbolaget erkänner ändå för MOT att man misslyckats med vården av pojken.

Totalt nio personer har intervjuats inför avslöjandet.

– Chefens anvisning var att vi skulle tejpa fast honom i stolen med silvertejp, vilket var alldeles fruktansvärt, säger en av de intervjuade, en anställd vid boendet, till MOT.

En annan anställd uppger att pojken nattetid var fastbunden i sin säng med bland annat spännremmar. Vissa nätter tvingades han sova på en madrass på golvet, och var du fastbunden i ett batteri.

Också Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är inkopplade i fallet.

Valvira slår fast att de uppgifter som framkommit i MOT:s granskning visar att Mehiläinen brutit mot lagen. Fallet har enligt Valvira varit både omänskligt och nedvärderande.

Valvira tog genast tag i ärendet då fallet kom till dess kännedom och överförde ärendet till den behöriga myndigheten, Regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket fortsätter nu utreda ärendet i tätt samarbete med Valvira.