Företagsstöd Yle: Företagsstödsreformen föll – arbetsgruppen saknade gemensam nämnare

En parlamentarisk arbetsgrupp under ledning av Mauri Pekkarinen (C) har sedan september sett över det kritiserade företagsstödet. Under arbetsgruppens möte på onsdagen väntades Pekkarinen att godkänna de gemensamma förändringsförslagen, men hela förslaget fälldes.