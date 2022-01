Wolves skräll – seger på Old Trafford

Gott nytt år?Inte för den som håller på Manchester United. Det råder mittbackskris, spelet hackar och på det kom en tung förlust hemma på Old Trafford.Nye managern Ralf Rangnick har en del att jobba med för att få en god fortsättning.

Wolverhamptons 1–0-seger – klubbens första i ligan på arenan sedan 1980 – var en klar missräkning för ett United som hade ställt sin siktet på att närma sig topplagen i Premier League.

Rangnick hade problem redan inför mötet och stod utan tre mittbackar. Victor Nilsson Lindelöf är inte kvitt coronaviruset och både Eric Bailly och Harry Maguire är skadade.

Raphaël Varane och Phil Jones fick i stället bilda ett udda mittbackspar. Samspelta? Knappast. De hade aldrig spelat med varandra tidigare i matchsammanhang.

Phil Jones? Jo, just densamme som värvades från Blackburn redan 2011 och som fram till 2018 var engelsk landslagsman med bland annat VM-spel 2014 på meritlistan.

De senaste åren har inte varit speciellt muntra för Jones.

29-åringen gick sönder i början av 2020. Sedan dess har han kämpat sig tillbaka, är kvitt knäskadan men har de senaste månaderna fått nöja sig med några matcher som outnyttjad avbytare.

Med tanke på det klarade han sig utmärkt bredvid Varane i första matchen på nästan två år.

Brytningen till hörna i slutet av första halvlek räddade United från ett tidigt baklängesmål. Jones & Co hade en hel del i att stå i mot ett spelsuget (första matchen på två veckor) Wolverhampton.

Wolves skapade mest och bäst men matchen första riktigt klara målchans hade United. Inhopparen Bruno Fernandes prickade ribban med en bredsida mitt i den andra halvleken.

Kort senare fick Cristiano Ronaldo, lagkapten för kvällen, ett mål korrekt bortdömt för offside.

Wolves kvitterade i antalet ribbträffar när Romain Saiss prickade överliggaren med en frispark.

Tendensen var länge mållöst och delad pott men med sju minuter kvar fick en portugis bli matchhjälte.

Inte Ronaldo, inte Fernandes men väl veteranen João Moutinho. 35-åringen tryckte en halvvolley tätt intill David de Geas högra stolpe.

I hopp om att undvika sin första förlust på Old Trafford skickade Rangnick in svenska anfallstalangen Anthony Elanga, 19, i jakten på en kvittering. Djupt in på tilläggstiden kom den stora möjligheten – en frispark strax utanför straffområdet.

Fernandes slog den – landsmannen José Sá tog den.

I jakten på fjärdeplatsen – som ger spel i Champions League – tappade United mark till Arsenal. Med en match mindre (19) spelad har tabellsjuan United 31 poäng mot Arsenals 35.

West Ham (20 matcher) är femma, följt av Tottenham (18).

Manchester City leder Premier League överlägset på 53 poäng, tio fler än tvåan Chelsea och elva fler än trean Liverpool.

I och med segern är Wolverhampton bara tre poäng bakom Manchester United, på åttonde plats.