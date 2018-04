Winnipeg vidare efter 5–0-seger

Winnipeg bärgade fjärde segern mot Minnesota i NHL-slutspelet och är därmed vidare till kvartsfinal.

Winnipeg inledde 5–0-matchen med fyra mål under de tolv första minuterna i första perioden, då Jacob Trouba, Bryan Little, Brandon Tanev och Joel Armia satte pucken bakom Minnesotas målvakt Devan Dubnyk. Det femte målet gjorde Mark Scheifele 32 sekunder in i sista perioden.

Connor Hellebyuck gjorde 30 räddningar i Winnipeg-målet och för andra matchen i rad släppte han inte in några skott från Minnesotaspelarna. Han utsågs till en av matchens bästa spelare, enligt nhl.com.

Devan Dubnyk ersattes av Alex Stalock efter att han släppt in de fyra första målen.

Att Minnesota nu är utslagna ur Stanley Cup innebär att Mikko Koivu och Mikael Granlund åtminstone i teorin är tillgängliga för VM-spel i Danmark med Lejonen.

Winnipeg möter antingen Nashville eller Colorado i nästa omgång. Colorado slog Predators på bortais och reducerade matchserien till 2-3. Nästa match går i Denver.

Även Philadelphia räddade sig kvar i NHL-slutspelet genom att vinna den femte matchen mot Pittsburgh med 4–2 och kommer att spela den sjätte matchen i serien på hemmais natten till måndag. Rutinerade Valtteri Filppula visade vägen med sina 1+2.

Regerande mästarlaget Pittsburgh leder matchserien med 3–2.