Wilma: "Jag blir glad av att sjunga tillsammans med andra"

Finlands lucia 2019

Wilma Rehnström

Ålder: 21 år

Hemort: Sjöskog i Vanda.

Bor nu: i en etta i Vanda.

Gör: Studerar första året på medianomlinjen vid Arcada med fokus på online medier. Har jobbat på bank i två innan det och kommit fram till att hennes framtid inte finns inom banksektorn.

Anmäld av: kompisen Ellen Mäkelä, som sjunger i samma kör som Wilma och också har gått i samma gymnasium.

Musikintresse: Har alltid sjungit, och tagit sånglektioner i fem år, sjunger nu i ungdomskören Soundwaves inom Vanda musikinstitut. Har spelat violin och lite gitarr.

Andra hobbyer: Spelar handboll i damernas FM-serie med Atlas. Laget tränar tre gånger i veckan, matcherna spelas runtom i Nyland.

Läser just nu: Boken How To Be a Parisienne ligger på soffbordet, läser lite i den ibland.

Lagar helst i köket: Jag har ett jättelitet kök så det måste vara något som inte tar mycket plats, som pasta med höna, parmesan och bacon – det blir jättegott.

Instagram: @wilmaasofiaa