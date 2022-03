Will Smith fick skådespelarpris efter utbrott

Vinnare:

Bästa regi: Jane Campion ("The power of the dog").

Bästa manliga huvudroll: Will Smith ("King Richard").

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose ("West Side story").

Bästa manliga biroll: Troy Kotsur ("Coda").

Bästa originalsång: "No time to die", Billie Eilish och Finneas O'Connell ("No time to die").

Bästa originalmanus: "Belfast", Kenneth Branagh.

Bästa manus efter förlaga: "Coda", Sian Hader.

Bästa animerade långfilm: "Encanto".

Bästa internationella film: "Drive my car" (Japan).

Bästa originalmusik: "Dune", Hans Zimmer.

Bästa klippning: "Dune", Joe Walker.

Bästa kostym: "Cruella", Jenny Beavan.

Bästa makeup: "The eyes of Tammy Faye".

Bästa foto: "Dune".

Bästa scenografi: "Dune".

Bästa specialeffekter: "Dune".

Bästa ljud: "Dune".

Bästa kortfilm: "The long goodbye".

Bästa animerade kortfilm: "The windshield wiper".

Bästa långa dokumentär: "Summer of soul"

Bästa dokumentärkortfilm: "The queen of basketball".

Nominerade i urval:

Bästa film:

"Belfast", "Coda", "Don't look up", "Drive my car", "Dune", "King Richard", "Licorice pizza", "Nightmare alley", "The power of the dog", "West Side story"

Bästa kvinnliga huvudroll:

Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The lost daughter"), Penélope Cruz ("Parallella mödrar"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Kristen Stewart ("Spencer")