WHO svarar på Trumps kritik: Fel tid att skära ner

USA:s president Donald Trump har hotat med att landet kan strypa finansieringen till världshälsoorganisationen WHO. Inte rätt läge att skära ned, kontrar organisationen.

Världshälsoorganisationen (WHO) tillbakavisar anklagelser från USA:s president Donald Trump om att FN-organet varit alltför "Kinacentrerat" under coronapandemin. Det var under en presskonferens natten mot onsdagen som Trump kom med anklagelsen.

– Det var absolut nödvändigt i den tidiga fasen av utbrottet att få full tillgång till så mycket som möjligt, att vara på plats och arbeta med kineserna för att få ett grepp om det här, säger Bruce Aylward, rådgivare till WHO:s generaldirektör, under en virtuell presskonferens.

– Det är något vi gjort med alla andra hårt drabbade länder såsom Spanien.

Trump sade även att han överväger att strypa landets bidrag till WHO av missnöje med vad han anser vara dess fokus på Kina.

– Vi är fortfarande i pandemins akuta fas så det är inte rätt läge att skära ner på finansieringen, svarar Hans Kluge, regional chef för WHO i Europa, på en fråga om Trumps utspel.

USA bidrog under 2019 med över 400 miljoner dollar till WHO, vilket var nästan dubbelt så mycket som den näst största bidragsgivaren. Kina bidrog med 44 miljoner dollar.