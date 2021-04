WHO: Oacceptabelt långsam vaccinering

Fler måste vaccineras snabbare i Europa, manar FN:s världshälsoorganisation, WHO.

"Utdelandet av de här vaccinerna går oacceptabelt långsamt. Vi måste skynda på processen genom att få fart på produktionen, minska de administrativa hindren och använda varenda vaccindos vi har i lager just nu", säger WHO:s Europa-chef Hans Kluge i ett uttalande på skärtorsdagen, enligt nyhetsbyrån AFP.

Kluge och WHO oroas över att smittspridningen runt om i Europa nu ökar kraftigt igen. Förra veckan noterades 1,6 miljoner nya covid-19-fall i de 53 länder som WHO räknar in i sin Europa-statistik.