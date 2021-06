WHO manar ressugna européer till försiktighet

"Pandemin är långt ifrån över", säger världshälsoorganisationen WHO:s Europachef Hans Kluge.Organisationen uppmanar människor att fortsätta följa rekommendationer för att undvika en fjärde våg i höst.

– Med ett ökande antal sociala tillställningar, större rörlighet bland befolkningen och festivaler samt sportevenemang under de kommande veckorna, så manar WHO till fortsatt försiktighet, säger Hans Kluge under en presskonferens.

Kluge säger fortsatt att den nuvarande vaccinationsgraden bland européer inte är tillräckligt hög för att folk ska sluta hålla avstånd till varandra.

– Trots att vi kommit långt, så är det inte tillräckligt långt, säger han.

För att lätta på rekommendationen om avstånd skulle det enligt WHO krävas att minst 80 procent av den vuxna befolkningen är fullt vaccinerade. WHO säger fortsatt att i Europa och dess närområde så ligger denna grad på under 20 procent, 30 procent i området har dock fått en första dos av ett covidvaccin.

Inom EU är siffrorna dock högre: Runt 50 procent av EU:s vuxna invånare fått en första vaccinspruta och runt 25 procent har fått två sprutor.

För att undvika en fjärde våg av smittan i höst rekommenderar Hans Kluge Europas länder att fortsatt ha strikta restriktioner på plats, särskilt inför sommaren då många yngre reser både inom och utanför ländernas gränser.

– Under loppet av förra sommaren så såg vi en gradvis smittökning i den yngre åldersgruppen. Den spred sig senare till de äldre grupperna, vilket resulterade i en förödande spridning, nedstängningar och liv som spilldes under hösten och vintern.

De hårda ordalagen går delvis stick i stäv med EU:s gradvisa återöppnade, inom kort planeras exempelvis EU:s vaccinpass lanseras för att underlätta resande inom blocket.