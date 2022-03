WHO: Kriget kan förvärra covidspridning

Den låga vaccinationsgraden kan leda kraftig spridning av covid-19 i Ukraina, bedömer WHO.

Världshälsoorganisationen (WHO) oroas över att kriget i Ukraina kan få en negativ inverkan på hur pandemin utvecklas i området, rapporterar CNN.

WHO säger att man befarar att många kommer att bli allvarligt sjuka eller avlider eftersom vaccinationsgraden är relativt låg i Ukraina, liksom i flera av grannländerna. I Ukraina är cirka 35 procent av befolkningen fullvaccinerad enligt Our world in data.

I grannlandet Moldavien har cirka 29 procent fått två doser vaccin.

– Tyvärr kommer det här viruset att utnyttja möjligheter att fortsätta spridas, sade WHO:s epidemiolog Maria Van Kerkhove förra veckan.

WHO uppger att man kommer att skicka stöd till regionen i form av tester och mediciner. Flyktingar från Ukraina kommer att erbjudas gratis vaccin och/eller covidbehandling i bland annat Ungern, Moldavien, Rumänien och Slovakien.