WHO: Kina vägrade dela viktig information i utredningen av virusets ursprung

WHO:s resa till Kina gav inga revolutionerade svar om coronavirusets ursprung och många frågetecken kvarstår. Experterna som var på plats i Wuhan säger nu att de kinesiska forskarna inte alltid var så samarbetsvilliga.

Världshälsoorganisationen WHO reste till Kina för att försöka få svar på hur coronaviruset uppkommit. Förväntningarna var dock lågt ställda på förhand och experterna åkte mycket riktigt därifrån utan några tydliga svar.

Väl hemma uppger flera av WHO:s experter att det inte var helt lätt att få ta del av viktig information, bland annat när det gäller rådata från tidiga smittofall.

31 december 2019: Kina informerar Världshälsoorganisationen WHO om ett okänt virus som orsakat 41 fall av lunginflammation i mångmiljonstaden Wuhan i Hubeiprovinsen. De första drabbade ska ha insjuknat i början av december. 1 januari 2020: En fisk- och köttmarknad, där det även säljs vilda djur, stängs i Wuhan eftersom flera av fallen kopplas dit. 7 januari: WHO meddelar att det nya viruset har identifierats som ett tidigare okänt virus i familjen coronavirus. 11 januari: Kina rapporterar det första dödsfallet i covid-19, en 61-årig man som handlat på marknaden i Wuhan.

– Vi frågade efter det ett flertal gånger och de gav oss lite av det, men inte nog för att göra den typen av analys som man skulle behöva göra, säger en av WHO-experterna, Dominic Dwyer, till tidningen The New York Times.

Enligt Dwyer bad WHO-gruppen om data från 174 patienter som smittats i Wuhan i december 2019, men fick i stället bara en sammanfattning.

Expertgruppen anlände till Kina den 14 januari efter många om och men. WHO hade länge försökt att få fri tillgång till viktiga platser i Wuhan i hopp om att hitta svar på virusets ursprung. Covid-19 upptäcktes för första gången i staden i december 2019.

Gruppen besökte bland annat Huananmarknaden där covid-19 tros ha förts över från djur till människa och även det laboratorium som USA under ex-presidenten Donald Trump hävdade var platsen för virusets ursprung.

Enligt WHO är teorin om att en läcka från laboratoriet orsakat utbrottet dock inte sannolik.

Flera av experterna som fanns med på besöket uppger att Kina bland annat uppmanat WHO att titta på om viruset kommit till Kina utifrån, skriver The New York Times.

– Under hela resan var min uppfattning att det var väldigt geopolitiskt, säger den danska experten Thea Kølsen Fischer till tidningen.

– Alla vet hur mycket press det är på Kina att vara öppen när det gäller en utredning och också hur mycket skuld det här kan innebära.

En sammanfattning av vad WHO-gruppen kommit fram till under resan kan komma att släppas nästa vecka.

Även om experterna fick en hel del material kring viruset anser man att det fortfarande finns för lite information att ta av för att kunna svara på de viktigaste frågorna.