Antalet döda stiger igen i Italien - samtidigt kan virusets epicentrum vara på väg mot USA

Efter två dagar med något lägre dödssiffror i virusdrabbade Italien stiger de på nytt. Landets läkare varnar för att sjukvårdspersonal, som redan går på knäna, har smittats av viruset. Över 20 smittade läkare har dött.

När Italien meddelade 793 nya dödsfall i lördags var det den högsta noteringen hittills under coronakrisen. Dagarna därpå har antalet för varje enskild dag dock sjunkit successivt, vilket kunde tolkas som en liten, relativ ljusning i situationen.

På tisdagen stiger dagsantalet igen: Ytterligare 743 coronasmittade personer har avlidit i landet.

Premiärminister Giuseppe Conte hoppas att inom en snar framtid kunna ta tillbaka de strikta restriktioner som landet levt under de senaste veckorna. Samtidigt skärps påföljderna för de som bryter mot reglerna ytterligare: att gå emot karantänsregler och liknande kan straffas med böter på upp till 2 700 euro, enligt Conte.

Världshälsoorganisationen WHO konstaterade nyligen att utbrottets epicentrum flyttats från Asien till Europa. Vid en presskonferens på tisdagen sade WHO:s talesperson Margaret Harris att 85 procent av de nya fall som rapporterats in till WHO sedan måndagen kommer från Europa och USA.

På en fråga om epicentrum av sjukdomen covid-19 kan vara på väg att flyttas från Europa till USA svarar Harris att det är möjligt, med tanke på hur snabbt antalet fall ökar i USA.

– Vi kan inte säga att det är fallet än, men potentialen finns. De har ett mycket stort utbrott och ett utbrott som ökar i intensitet, säger hon.

I USA ökar antalet fall snabbt. Enligt WHO:s siffror på måndagskvällen hade Europa rapporterat in drygt 20 000 nya fall dygnet innan. USA rapporterade drygt 16 350 fall, vilket innebar mer än en fördubbling av det totala antalet.

Enligt den sammanräkning som Johns Hopkins-universitetet i USA gör har USA på tisdagen rapporterat in över 46 500 fall, vilket är det tredje största antalet fall, efter Kinas drygt 81 500 och Italiens nästan 64 000.

Länder som Frankrike och Spanien befaras ligga några veckor bakom Italien i virusets utveckling och spridning. Därför följs de italienska rönen noggrant, men myndigheterna där är än så länge försiktiga med att dra några slutsatser kring hur det blivit som det blivit.

Civilförsvarsmyndighetens chef Angelo Borrelli har gett sitt stöd till regeringens strikta åtgärder och sagt att smittotalen mycket väl kan vara omkring tio gånger så höga som de bekräftade siffror som rapporteras.

Ett stort problem var att människor fortsatte leva sina liv på ett sätt som bidrog till att situationen eskalerade, enligt Borrelli. Han pekar bland annat på en fotbollsmatch i Milano, där Atalanta och Valencia möttes i Champions League den 19 februari, som ett tydligt misstag. 40 000 människor närvarade.

– Vi kan nu säga, när vi tittar tillbaka, att det var en potentiell detonator, säger Borrelli.

24 coronasmittade läkare har avlidit hittills, enligt ett italienskt läkarförbund, som reserverar sig för att alla fall inte nödvändigtvis är direkt kopplade till viruset.

– Våra krafter håller på att ta slut, säger Romano Paolucci, pensionerad läkare som ryckt in igen för att hjälpa till i kampen mot virusutbrottet, till Reuters.

– Vi har otillräckliga resurser och särskilt personal för nu, till råga på allt, börjar även personalen insjukna.

Han arbetar på sjukhuset Oglio Po utanför Cremona, en av de värst drabbade orterna i den virushärjade regionen Lombardiet. 25 av sjukhusets 90 läkare har smittats av viruset och totalt har en femtedel av alla anställda testats positivt, uppger sjukhuschefen Daniela Ferrari.

En liknande situation råder på en rad andra sjukhus i landet.

Sannolikt bidrog brist på skyddsutrustning vid utbrottets början till den stora spridningen bland sjukvårdspersonalen – som sedan i sin tur befaras ha spridit smittan vidare innan de upptäckte att de bar på viruset.

De flesta länder, bland dem Indien, Storbritannien, Frankrike och Italien, har infört ett slags obligatorisk hemkarantän. Andra har infört regelrätt utegångsförbud eller bara starka rekommendationer att stanna hemma.

Kina, där utbrottet startade, börjar allt mer återgå till det normala. Från onsdagen hävs reserestriktioner i Hubeiprovinsen där jättestaden Wuhan ligger. För själva Wuhan är reserestriktionerna i kraft fram till 7 april.

Indien, världens näst folkrikaste land, sätts i ett slags storskalig karantän med anledning av coronaviruset, meddelade premiärminister Narendra Modi under tisdagen. Det betyder att totalt 2,6 miljarder människor i världen omfattas av långtgående restriktioner för hur de får röra sig utomhus, enligt nyhetsbyrån AFP:s sammanräkning.

– Det enda sättet att rädda oss själva från coronaviruset är om vi inte lämnar våra hem. Vad som än händer så stannar vi hemma, sade Modi.

Hela samhället kommer att behöva underkasta sig strikta restriktioner, enligt premiärministern.

Rörligheten kommer enligt Modi att begränsas "på varje gata, i varje kvarter", för att "rädda Indien, varenda en av dess invånare, dig och din familj".

Viruset bedöms ha börjat sprida sig från landets större städer till mindre orter på landsbygden.

– Indien är i ett sådant läge där våra handlingar i dag avgör vår förmåga att minska hur stora konsekvenser denna katastrof får.

Åtgärderna kommer att gälla i 21 dagar framåt. Flera delstater har sedan tidigare infört strikta begränsningar av vardagslivet och bland annat stängt gränser till andra delstater för att undvika en så stor och snabb spridning att landets sköra vårdsystem blir helt överväldigat.

Vissa forskare har varnat för att fler än en miljon människor i Indien kan smittas av viruset fram till mitten av maj. I de tester som genomförts har myndigheterna så här långt kunnat identifiera nästan 500 fall.

Nio coronasmittade personer har avlidit i Indien hittills.

Norge förlänger de restriktioner som infördes för att bromsa spridningen av coronaviruset. De ska nu gälla till den 13 april, meddelar statsminister Erna Solberg (H).

Det innebär att skolor och förskolor förblir stängda till efter påsk. Detsamma gäller begränsningarna för resor och uppmaningar att stanna hemma.

– Åtgärderna ser ut att bromsa smittan men vi behöver mer tid för att se vilken effekt de har, säger Solberg.

Irlands regering förbjuder alla icke nödvändiga resor inom landet och stänger alla butiker som inte saluför nödvändiga varor. Åtgärderna, som träder i kraft från midnatt innebär en upptrappning av kampen för att stoppa spridningen av det nya coronaviruset.

Åtgärderna är i kraft till åtminstone den 19 april, säger premiärminister Leo Varadkar.

– Det är åtgärder utan motstycke mot ett aldrig tidigare skådat nödläge, säger premiärministern.

Teatrar, gym, hårsalonger, marknader, spelhallar och liknande inrättningar stängs. Restauranger får inte ta emot gäster men kan sälja mat för avhämtning.

Skolor och barer är sedan tidigare stängda.

Regeringen aviserar samtidigt ett nytt ekonomiskt stödpaket på 3,7 miljarder euro under en tolvveckorsperiod till arbetslöshetsunderstöd och företag.

Irland har hittills 1 125 bekräftade fall och sex döda.