WHO: 500 000 fler kan dö i aids i Afrika

500 000 extra dödsfall i subsahariska Afrika. Det kan bli konsekvensen om hiv-insatser blir lidande när länder och leverantörer nu riktar allt sitt fokus mot coronapandemin, varnar WHO.

Drygt 16 miljoner människor i subsahariska Afrika får antiretroviral behandling mot hiv. Om inte åtgärder sätts in för att trygga tillgången till vård och de livsviktiga läkemedlen riskerar konsekvensen att bli 500 000 extra aidsrelaterade dödsfall under 2020–2021, larmar Världshälsoorganisationen (WHO).

Siffran bygger på modellering utifrån ett scenario där leveranserna av antiretrovirala läkemedel störs i sex månader, medan länderna koncentrerar sig på att bekämpa covid-19.

"Det här måste bli en väckarklocka som får alla länder att identifiera sätt att upprätthålla alla livsviktiga sjukvårdstjänster", säger WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

De aidsrelaterade dödstalen i subsahariska Afrika har sjunkit kraftigt under det senaste dryga decenniet. 2008 skördade aids över 950 000 liv i regionen. 2018, det senaste året för vilket det finns statistik, var siffran omkring 470 000 människor.

Nu riskerar de framstegen att omintetgöras, varnar WHO.

"Den fruktansvärda utsikten att en halv miljon fler människor i Afrika dör av aidsrelaterade sjukdomar är som att resa tillbaka i tiden", säger Tedros Adhanom Ghebreyesus.