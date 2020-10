Wenger varnar för engelsk klubbdöd

Klubbarna i de lägre engelska divisionerna måste få hjälp - annars kommer ett flertal gå under.Varningen kommer från tränarlegendaren Arsène Wenger.Men den förre Arsenalmanagern tror inte att den kontroversiella "Project big picture"-planen är den rätta lösningen.

Tidningen The Telegraph avslöjade i helgen att de mäktigaste nio klubbarna i Premier League vill ta över kontrollen av ligan.

Drivande är Liverpool och Manchester United. Övriga klubbar som enligt förslaget ska få vara med och leda ligan är Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Everton, Southampton och West Ham.

Enbart West Ham United uppger att man är emot förslaget, som bland annat innebär att Premier League bantas från 18 till 20 lag och att ligacupen och Community Shield-matchen (det säsongsinledande mötet mellan de regerande liga- och FA-cupmästarna) skrotas.

Bland övriga Premier League-klubbar finns ett klart motstånd mot att ett fåtal klubbar tar över ruljangsen. Dessutom är det engelska fotbollsförbundet (FA) - som har vetorätt - skeptiskt till planerna.

Toppklubbarna har däremot fått ledningen för English Football League (EFL), paraplyorganisationen för de 72 klubbar som spelar i The Championship, League One och League Two, med sig i projektet eftersom de mindre klubbarna garanteras ekonomiskt stöd.

Klubbarna i de lägre divisionerna ska få dela på 25 procent av Premier Leagues årliga inkomster och får dessutom 250 miljoner pund att fördela för att klara det akuta läge som uppstått under coronakrisen.

– Det här är ett mycket bra förslag som vi ser det. Det är mycket lovande och klubbarna behöver det, säger Rick Parry, ordförande i Football League, till The Telegraph.

Projektet har mött stark politisk kritik.

– Om det fortsätter med sådana här hemliga överenskommelser måste vi titta på hur fotbollen styrs, kommenterade den brittiska idrottsministern Oliver Dowden planerna enligt Reuters.

Premiärministern Boris Johnson låter via en talesperson hälsa:

– Vi uppmanar starkt Premier League och EFL att fortsätta att arbeta konstruktivt och komma fram till en överenskommelse som stöds av hela fotbollsfamiljen.

Men att något drastiskt måste göra - helst inom en snar framtid - är de flesta överens om.

Wenger, ansedd manager i Arsenal i 1996-2018, arbetar numera som högste ansvarige Fifa-tjänsteman för fotbollens globala utveckling.

– Om inget händer kommer de mindre klubbarna att dö, men jag tror inte att en enda utbetalning kommer att lösa problemen. De är mycket djupare än så. Pengarna måste fördelas i större utsträckning, toppklubbarna måste dela med sig mer, säger Wenger till Sky Sports.

Fransmannen är också kritisk mot förslaget att skrota ligacupen

– Man kan inte helt ignorera traditionen i ett land, säger Wenger.

Han menar också att FA, den brittiska regeringen, Premier League och EFL måste hitta en långsiktigt hållbar lösning byggd på kompromisser.

– Problemen fanns redan innan coronakrisen, säger Wenger till Sky Sports.