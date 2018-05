Weinsteins hustru: Jag var så naiv

Georgina Chapman, separerad hustru till filmproducenten Harvey Weinstein, säger i sin första intervju sedan anklagelserna om makens sexuella trakasserier började förra året, att hon "aldrig" hade misstänkt honom för att gjort något fel och att hon varit så "naiv".

– Det fanns en sida hos mig som var förfärligt naiv, helt klart väldigt naiv, säger Georgina Chapman till tidningen Vogue, sju månader efter att metoo-rörelsen briserade som en direkt följd av anklagelserna mot Harvey Weinstein.

– Jag hade vad jag trodde var ett mycket lyckligt äktenskap. Jag älskade mitt liv, säger Georgina Chapman, och som svar på frågan om hon någonsin misstänkte något svarar hon:

– Absolut inte. Aldrig.

Chapman, som är modedesigner, gifte sig med Weinstein 2007 och paret har två barn. Efter att skandalen var ett faktum lämnade hon sin make och paret ligger för närvarande i skilsmässa.

Det var genom artiklar i oktober förra året i The New York Times och The New Yorker som anklagelserna mot Weinstein blev vida kända. En rad kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow och Rosanna Arquette, anklagar Weinstein för sexuella trakasserier och våldtäkter som pågått under flera årtionden.

Avslöjandet om Weinsteins systematiska sexuella övergrepp blev startskottet för den större spridningen av hela metoo-rörelsen, som fått kvinnor att vittna om övergrepp i många olika länder och branscher. Weinstein, som nekar till brott, sparkades från det egna bolaget The Weinstein Company som han grundade tillsammans med sin bror 2005.

Hittills har fler än 80 kvinnor trätt fram och anklagat honom för trakasserier och övergrepp. Flera polisutredningar pågår i Los Angeles, New York och London. The Weinstein Company har gått i konkurs.