Weekend-festival störde begravningsplats – Sandudd vill diskutera skador med staden

Personalen på Sandudds begravningsplats är förargad över att Weekend-festivalen stört begravningsplatsen, och inväntar ett möte med staden. Polisen uppger ändå att det med tanke på festivalens storlek förlöpt lugnt.

Sandudds begravningsplats har varit omgärdat av stängsel på grund av Weekend-festivalen på badstranden.

Enligt Kalervo Mattila som är arbetsledare för kapellverksamheten har det stört förrättningar i en och en halv vecka, då stängsel byggts upp och större bilar inte kunnat ta sig förbi. Det har drabbat leveranser, personal och vanliga besökare, säger Mattila på söndagen.

– Alla har inte kunnat komma fram med bil. En del har blivit bortvisade, och alla taxibilar har heller inte kommit igenom, säger Mattila, som fått ta emot kommentarer från anhöriga per e-post.

Vid vissa tillfäller har det krävt en telefonrumba för att få bilar förbi, säger han.

Begravningsplatsen informerade före helgen om svårigheterna att ta sig in på området, och rekommenderade att man undviker att besöka gravarna under veckoslutet. "Sandudds begravningsplats hamnade i praktiken under belägring", informerade kyrkan som uppger att omfattningen på inhägnaderna kommit som en överraskning, även om festivalen i sig var känd i förväg.

I efterhand säger personalen att stängslen inte stoppat människor som samlats utanför festivalområdet för att lyssna på musiken gratis – och som inte haft tillgång till festivalens toaletter – från att ta sig in och urinera eller lämna skräp efter sig.

Trädgårdsmästaren Ari Pipatti uppger för HS att någon dessutom försökt klättra över en mur mellan judiska begravningsplatsen och Sandudds begravningsplats, och att det skadat muren på två ställen. Pipatti säger också att det varit folk inne på begravningsplatsen för att urinera och lämna skräp efter sig.

Kyrkorådet är veterligen uppdaterat om läget och inväntar ett möte med staden och festivalarrangörerna inom den närmaste veckan. Det är stadens idrottsverk som ansvarar för tillstånd för evenemang på stadens områden.

Helsingforspolisen har däremot under veckoslutet sagt att festivalen inte gett upphov till några större ordningsproblem eller säkerhetsproblem, trots att festivalbesökare på fredagen blev tvungna att köa i timmar för att komma in på festivalområdet.

– Med tanke på festivalens storlek och natur har allting ändå förlöpt bra, och några övertramp har inte förekommit, meddelande polisen på söndagen.