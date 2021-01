Washington på helspänn inför presidentinstallationen – "Staden är som ett spöke av sig själv"

Washington DC har skruvat upp beredskapen rejält efter stormningen av kongressen och inför installationen av en ny president.Stora delar av staden bommar igen helt, varpå militärer och barriärer tar plats på gatorna för att demokratin ska ha sin gång.

Polisväsendet och nationalgardet spänner musklerna i USA:s huvudstad, för att försvaret av de demokratiska institutionerna inte ska tagna på sängen på nytt på onsdag, då Joe Biden ska sväras in som landets nye president.

Redan inför omröstningen i onsdags i representanthuset, om att väcka ett riksrättsåtal mot president Donald Trump, hade tusentals medlemmar av nationalgardet tagit plats i Capitolium, där de också övernattade.

Vid den kommande installationen väntas tiotusentals personer från polisen och nationalgardet hålla vakt i och kring en särskild säkerhetszon som upprättats i stadens centrala delar. Vanliga medborgare uppmanas att hålla sig borta.

Under veckan har höga barriärer upprättats runt omkring kongressområdet och andra myndighetsbyggnader. Människor som pendlar in och ut ur Washington DC har begränsats av vägspärrar vid alla in- och utfarter. Vissa stora gator stängs helt och hållet, många med betonghinder.

Hela parkområdet National Mall, som omfattar Capitolium, Washingtonmonumentet, Lincolnmonumentet och de långa vattenbassängerna däremellan, kommer att vara stängt enligt The Washington Post. När en amerikansk president svärs in brukar denne vanligtvis kunna blicka ut över folkmassor som sträcker sig över dessa fält, men inte denna gång.

– Jag skulle säga att om du kommer för att titta så kommer du inte kunna se någonting. Du skulle kanske kunna se toppen av Capitolium, säger en anonym tjänsteman till tidningen.

Stadsmyndigheterna har aviserat att 13 tunnelbanestationer kommer att hålla stängt.

Privata bolag agerar också. Airbnb har ställt in bokningar i Washingtonområdet under dagarna före installationen. Flygjätten Delta har tagit ett för USA ovanligt beslut att inte tillåta passagerare att checka in vapen på flygturer till huvudstaden.

En reporter på tv-kanalen Fox News berättar i sändning att Washingtons "downtown" för närvarande påminner mer om den så kallade gröna zonen i Iraks huvudstad Bagdad, där politiska institutioner och ambassader länge stått under strängt beskydd från yttre attacker.

En kvinna som nyhetsbyrån AFP talar med på gatan känner inte helt igen sig efter sitt senaste besök för ett år sedan.

– Det är vanligtvis människor som går omkring överallt. Det är väldigt, väldigt tyst. Jag tycker nästan staden är som ett spöke av sig själv, säger hon.

Den federala polismyndigheten FBI har larmat om att väpnade protester till stöd för den avgående presidenten planeras inte bara i Washington, utan vid delstatsparlamentens säten i flera delstater. Och inte bara på installationsdagen nästa vecka utan också under den kommande helgen.

Nationalgardet stationeras ut på många håll och den federala ordningsmakten är inblandad över hela landet.

– Även om enskilda delstatshuvudstäder har varit föremål för hot och faktiskt våld genom åren så är den nuvarande situationen unik sedan åtminstone veckorna efter 11 september 2001, säger James Nash, talesperson för USA:s guvernörers gemensamma organisation NGA, till Reuters.