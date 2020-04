Wärtsiläs delårsresultat försämrades

Wärtsiläs delårsresultat för det första kvartalet försämrades rejält på grund av coronakrisen. Orderingången minskade med 12 procent, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Wärtsiläs rörelseresultat sjönk till 56 miljoner euro under årets tre första månader, vilket är en dramatisk nedgång i jämförelse med fjolårets resultat på 102 miljoner euro under samma tidsperiod. Siffrorna innebär att resultatet per aktie halverades till 0,05 euro.

Enligt Wärtsilä kommer pandemin att väsentligt påverka bolagets omsättning och resultat för i år, men Wärtsiläs ledning vill inte i detta skede precisera prognosen för återstoden av året.

"Vidtagna åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 har lett till att fabriker har lägre kapacitet än vanligt och att personalen inom fältservice har begränsad rörlighet. Vårt rörelseresultat belastades av en större andel fasta kostnader", säger Wärtsiläs koncernchef Jaakko Eskola i pressmeddelandet.

Speciellt kryssningsindustrin har drabbats hårt av pandemin och många kraftverksprojekt har tillfälligt lagts ned eller skjutits upp, vilket har påverkat Wärtsiläs affärsverksamhet negativt. Wärtsilä siktar på att minska på sina fasta kostnader med cirka 100 miljoner euro genom att förkorta arbetstiden eller införa permitteringar, och skära ned på användningen av konsulter och annan extern personal.