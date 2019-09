Waller-Bridge stod för årets sensation på Emmy-galan – Flera priser till "Chernobyl"

Fakta

Emmy-priserna

Emmy är tv-världens kanske finaste pris, och delas ut vid en stor gala på Microsoft Theater i Los Angeles. Några av årets utmärkelser:

Dramaserie: "Game of thrones"

Komediserie: "Fleabag"

Manlig huvudroll, drama: Billy Porter, "Pose"

Kvinnlig huvudroll, drama: Jodie Comer, "Killing Eve"

Manlig huvudroll, komedi: Bill Hader, "Barry"

Kvinnlig huvudroll, komedi: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Manlig biroll, drama: Peter Dinklage, "Game of thrones"

Kvinnlig biroll, drama: Julia Garner, "Ozark"

Manlig biroll, komedi: Tony Shalhoub, "The marvelous mrs Maisel"

Kvinnlig biroll, komedi: Alex Borstein, "The marvelous mrs Maisel"

Miniserie: "Chernobyl"

Tv-film: "Black mirror: Bandersnatch"

Manlig huvudroll, miniserie: Jharrel Jerome, "When they see us"

Kvinnlig huvudroll, miniserie: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Manlig biroll, miniserie: Ben Whishaw, "A very English scandal"

Kvinnlig biroll, miniserie: Patricia Arquette, "The act"

Tävlingsprogram: "RuPaul's drag race"

Sketchprogram: "Saturday night live"