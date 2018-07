Wahlgren firar 40 år som artist

Sannex rör sig mot country – och senaste skivan är delvis inspelad i Nashville. Men under Allsång på Skansen utlovar de genren de gjort sig kända för.

När Allsång på Skansen drar i gång sitt femte program för säsongen står Pernilla Wahlgren, Amanda Ginsburg, Kaliffa och Sannex på scenen. Sångaren i Sannex, Andreas Olsson, har varit med en gång tidigare, men för bandet innebär framträdandet Skansenpremiär.

– Jag var med förra året när de ville ha en dansbandstradition. Men att få göra det här som ett band är en dröm, det är overkligt och fett, säger Olsson.

Sannex har funnits sedan 1970-talet, med ett flertal olika medlemmar. Men även om detta blir deras första Allsång på Skansen har de en nära relation till tv-programmet.

– Jag har kollat på alla allsångsprogram från 95 och framåt skulle jag tro. Så jag tycker att det är ett väldigt roligt koncept, det har varit bra underhållning genom åren, säger trummisen Micke Norsten.

På sitt senaste album Crossroads har de börjat röra sig mer åt countryhållet, och skivan är delvis inspelad i Nashville. Men de gamla fansen kommer ändå att känna igen gruppens sound – inför tisdagen utlovar de mycket dansbandsmusik. Och ur allsångshäftet?

– Jag hoppas att jag får lov att sjunga en låt på skånska, säger Andreas Olsson.

En veteran på allsångsfronten är däremot Pernilla Wahlgren, som både syns i Allsång på Skansen och Lotta på Liseberg under sommaren.

Det känns jättekul, det är de största sommarprogrammen vi har, säger hon.

Under året firar Pernilla Wahlgren 40 år som artist och 50 år på jorden och har tagit sin jubileumsturné ut i landet.

Wahlgren kom fyra i Melodifestivalen 1985 med Piccadilly Circus. Hon var med även 1991 med Tvillingsjäl, 2003 med Let Your Spirit Fly tillsammans med Jan Johansen, 2010 med Jag vill om du vågar och 2013 med On Top of the World, då som del av gruppen Swedish House Wives. Sedan 2016 medverkar hon i realityserien Wahlgrens värld som följer familjen Wahlgrens vardag. Allsångsdebuten gjorde Wahlgren 2007, tillsammans med sonen Benjamin.

Under Allsång på Skansen utlovar hon smakprov från den pågående turnén.

– Det finns så mycket bra svensk musik som alla kan, det är familjär stämning, är det vackert väder blir det en jättefin kväll. Allsången är en stor gemenskap, säger Pernilla Wahlgren.