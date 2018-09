Hur kommer det sig att Francis Bacon målade som han gjorde? Kvällens brittiska dokumentär söker svaren i konstnärens biografi, i hur han drogs till våldet och den fysiska smärtan.

Förvridna, förvrängda, kranieliknande, upplösta, stirrar gestalterna mot betraktaren i Francis Bacons (1909–1992) målningar. Uttrycket är mörkt, blodrött, köttigt, en inblick i en vrålande avgrund.

Francis Bacon tog tidigt intryck av Picasso, och det dröjde innan publiken insåg hans storhet. I dag räknas han däremot till de största brittiska 1900-talskonstnärerna vars verk säljs för tiotals miljoner pund.

Richard Curson Smiths dokumentär Francis Bacon: A Brush With Violence från 2017 söker förklaringar till konstnärens speciella, råa uttryck och hittar dem i hans biografi. I dokumentären intervjuas personer som kände Bacon, och fokus ligger på hans relationer och sexualitet. Även Bacon själv medverkar i arkivklipp.

Francis Bacon beskrivs som en masochist som gick i gång på smärta och drogs till farliga män. Han målade många porträtt av älskare och vänner, och hans våldsamma relationer uttrycks i målningarna. En älskare var stridspiloten Peter Lacy som av Bacons vänner beskrivs som en sadist som slog Bacon sönder och samman. Bacon såg Lacys död som ett självmord som han tajmade till vernissagen av en av hans utställningar.

George Dyer, som anses ha varit Bacons viktigaste älskare, var kriminell men lyckades inte leva upp till den brutalitet som Bacon hade önskat av honom. Han begick självmord på toaletten i ett hotellrum i Paris när Bacon skulle ha en retrospektiv utställning där 1971. För att inte förstöra invigningen av utställningen mörkades dödsfallet under ett par dygn. Händelsen påverkade Bacon starkt och resulterade i ett av hans mest kända verk, triptyken Dying on the Toilet från 1973.

Det är alltså en biografifokuserad dokumentär, och visst förklarar konstnärens destruktiva liv hans konst och öppnar upp den för tittaren. Men det finns säkert också andra sätt att närma sig konst som blivit så här betydelsefull. Dokumentären som innehåller rikligt med exempel på Bacons verk är även textad till svenska.

Malin Slotte TV-redaktör