Nicolas von Kraemers I dag-kolumn (HBL 15.10) lämnar mig oförstående. "De som inte begriper detta påvisar sin extremt naiva förståelse ..." låter som extrem hybris. Har von Kraemer nyckeln till förståelse som vi andra saknar?

Hans "kultbeteende som omger Greta Thunberg" låter som direkt saxat från till exempel Brendan O'Neill, som driver webbsajten Spiked som finansieras av bröderna Kochs energi-imperium. Är det här samhällseliten von Kraemer talar om som bjudit in Thunberg i värmen, eller menar han Google som finansierar klimatförändringsförnekare?

"Hennes skräckslagna uppenbarelse och verklighetsfrånvända siande …". Vi måste ha sett på helt olika videoklipp. Att med ordet siande försöka måla upp en bild av spåkvinna är det mest frånstötande jag läst på länge. Jag kunde komma med ett liknande verbalt yxhugg, men låter bli.

The Guardian hade nyligen tio diagram för att illustrera vad som pågår. Ett av diagrammen belyste höjningen av havsnivån. Detta har också beskrivits i WMO-rapporten "The Global Climate in 2015–2019". I detta sammanhang har generalsekreteraren Petteri Taalas noterat att – fritt översatt – "höjningen av havsnivån har accelererat och vi är oroade att den abrupta minskningen av istäcket på Antarktis och Grönland ytterligare förvärrar läget" Bakom länken http://tiny.cc/wmohbl/ finns WMO-rapporten för den som vågar läsa vad vi som stöder klimatkulten tycker.

Jag tror inte att Taalas uppskattar att användas av von Kraemer för att piska upp en antithunberg-hysteri. Som Taalas själv säger – "för att klara 2,0 Celsius-målet måste vår ambitionsnivå trefaldigas". Personligen ser jag ingen politisk eller praktisk trend som skulle leda i denna riktning. Kanske trots allt plats för lite domedag även om den inte kommer från Greta Thunberg?

"... det handlar om nationalstaten och globalisering" säger von Kraemer. Den slutsatsen håller nog inte som sådan akademisk granskning.