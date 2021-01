Voice of Finland firar tioårsjubileum och presenterar en ny spinoff-serie - åtminstone en finlandssvensk deltagare avslöjad

Den populära musiktalangjakten Voice of Finland kör i gång i januari med sin tionde säsong. Huvudformatet fungerar precis som förr - stjärncoachar väljer ut sångare utan att se dem - men nytt för i år är att de som faller ur får en andra chans via Comeback Stage.

Ny stjärncoach i år är Maija Vilkkumaa, medan Redrama, Juha Tapio samt coachduon Toni Wirtanen och Sipe Santapukki är gamla bekanta.

För Lasse "Redrama" Mellberg blir det den sjunde säsongen och tv-tittarna får också höra honom mer eller mindre spontant sjunga en ballad för en deltagare. Det senaste året har inte varit lätt - i april i fjol avslöjade han via Instagram att han under flera års tid varit allvarligt sjuk i borrelios.

– Att jag inte varit i allra bästa skick har inte påverkat mitt arbete som coach det minsta, det kan jag säga med handen på hjärtat. I annat fall hade jag inte ställt upp.

Helt nytt för i år är spinoff-serien Comeback Stage, som visas enbart på Ruutu-plattformen. Vid inspelningarna av första omgången spökar nämligen Mikko "Pyhimys" Kuoppala i kulisserna och överraskar en del tävlande genom att ge dem en andra chans. Via detta skugglag har man möjlighet att nå ända till final. Till skillnad från stjärncoacharna ser Pyhimys sångarnas uppträdanden och kan därmed låta även andra faktorer än bara rösten spela in.

Under tidigare säsonger har en hel del svenska hörts i programmet. I år har åtminstone Victoria Lindqvist (Raka Bananer, Folk Utan Dräkt) på förhand avslöjat att hon är en av deltagarna. "Coronan for i väg med alla uppträdanden så jag beslöt mig för att ge mig in i ett nytt äventyr", skriver hon på Instagram.

Även i kulisserna hörs en del svenska. Till sin hjälp har de tävlande flera sångtränare, bland dem Elna Romberg och Jennie Storbacka, som själva tävlat i programmet tidigare.

Voice of Finland-sändningarna inleds på Nelonen fredag 22.1.