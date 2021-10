VM-sommaren gjorde Matilda Nilsson till ligans hetaste målskytt

Matilda Nilsson har fått en flygande start på sin tid i HIFK: Åtta mål på de fyra inledande matcherna och ledning i skytteligan visar att den finlandssvenska landslagsspelaren är i kanonform. Nu siktar hon mot OS, ligafinal och på att bli bättre på att förhindra motståndarna att göra mål.

Efter att ha spelat samtliga sju ligasäsonger i Kuopiolaget KalPa valde landslagsspelaren Matilda Nilsson att byta stad och klubb. Ny adress blev Helsingfors och IFK där hon inte bara stortrivts i sin nya omgivning – hon har också inlett säsongen med en sällan skådad målexplosion.

Den 24-åriga finlandssvenska anfallaren leder skytteligan i damligan efter att ha nätat hela åtta gånger på fyra matcher i höst.

Att Nilsson kan göra mål är i sig ingen överraskning. Under sina säsonger i KalPa sköt hon 177 mål på 216 grundseriematcher och nätade 30 gånger på 55 matcher i slutspelet. Men i IFK har hon skruvat upp takten till helt nya nivåer. Under säsongen 2018–19 sköt hon 39 mål på 30 matcher men annars har det blivit mindre än ett mål per match i medeltal i ligan. I HIFK är medeltalet två mål per match.

– Det har känts lätt att spela i höst. Som lag har vi koncentrerat oss mycket på att träna och fokusera på målskyttet så det är väl bra att det syns också på isen, säger Nilsson.

Men det finns också en annan orsak till att Nilsson varit i toppform direkt i damligainledningen. Hon var en av spelarna som spelade VM i Kanada i slutet av augusti. VM-turneringen skulle ursprungligen ha spelats i Halifax i kanadensiska Nova Scotia i våras men coronapandemin gjorde att turneringen flyttades till Calgary i Alberta och tidpunkten blev för ovanlighetens skull i augusti då spelarna vanligtvis förbereder sig inför klubblagssäsongen.

– Sommaren var väldigt annorlunda än vad jag varit van vid. Jag var väldigt mycket på is och hade ingen sommarpaus från hockeyn egentligen alls. I två-tre veckor kanske det var lite mindre tärning men annars körde jag på för fullt för att vara i form och i skick i VM, säger Nilsson.

Själva VM-turneringen var karriärens första för Kyrkslättdamen och trots att hon inte fick en framträdande roll i laget njöt hon av varje sekund både under de förberedande lägren på hemmaplan och av tiden tillsammans med laget i Kanada.

– Jag hade väntat på att få spela VM hela min karriär och det var alldeles underbart att få vara med och vinna VM-brons. Jag är otroligt stolt över det, säger hon.

– Det gav väldigt mycket energi och har påverkat säsongsstarten på ett positivt sätt. Att jag spelade VM är säkert en av orsakerna till att jag fått en så bra start på ligasäsongen.

Matilda Nilsson säger att det passade henne väldigt bra med en tuffare sommar än en längre paus från hockeyn som det kan bli under normala somrar.

Samtidigt var förberedelserna för VM startskottet för ett minst sagt hektiskt år för spelarna i det finländska landslaget. Inom loppet av ett år – med början och slut i augusti – spelar laget två VM-turneringar och ett OS. Dessutom ska spelarna genomföra en lång säsong med sina klubblag som för Nilssons del betyder en kamp om en finalplats i den inhemska ligan.

– Det blir många matcher, träningar och läger men jag är säker på att våra tränare kan lägga upp ett schema som tar situationen i beaktande. Jag är inte det minst orolig för att det skulle blir för mycket eller för tufft.

Efter att ha fått spela sitt första VM ökade hennes hunger för internationella matcher och ett av hennes stora mål för den här säsongen är att ta en plats i OS-laget.

– Det skulle vara en stor sak för mig och jag vill verkligen ta mig in i laget, säger hon.

Att göra två mål per match i den inhemska ligan hjälper förstås i kampen om den åtråvärda OS-platsen. Men enligt Nilsson är det främst i det defensiva spelet hon måste bli bättre. Det är en sak hon talat om med landslagstränaren Pasi Mustonen och en sak hon arbetar hårt för att utveckla i IFK.

– Jag är ju rätt bra på att göra mål men vill bli bättre på det defensiva spelet. Det är mitt största utvecklingsmål just nu.

För att bli bättre i defensiven och för att bli tuffare i sitt spel tränar Nilsson tillsammans med IFK:s U18-killar tre-fyra gånger i veckan.

– Där får jag jobba hårt och försvara hela tiden. De är större och starkare än jag och det utvecklar mig väldigt mycket. Att spela mot dem förbereder mig inför de internationella matchernas krav, säger hon.

– Tempot med killarna motsvarar också tempot i internationella matcher. Det är tufft att spela mot dem och betydligt mer fysiskt än i damligan. Jag hoppas att de här träningarnas effekt ska synas och märkas i mitt spel också.

Säsonginledningen med IFK har varit imponerande. Laget har spelat fyra matcher och tagit fyra klara segrar. Ilves föll med 2–0, HPK med hela 11–0, Nilssons förra klubb KalPa fick se sig besegrade med 4–1 medan Sport besegrades med 9–2. Nilsson har inte lämnat isen mållös en enda gång i höst. Tillsammans med tjeckiska landslagsspelaren Michaela Pejzlova har hon varit rena mardrömmen för motståndarna.

Pejzlova är poängligatvåa med 12 poäng (5+7) medan Nilsson är skytteligaetta med 8+1=9.

– Jag tror vi har chanser till vad som helst den här säsongen. Vi tror på oss själva och på varandra, vi har en fantastisk laganda och organisationen är otroligt proffsig, säger Nilsson.

Förra säsongen slutade IFK trea i grundserien och den övre fortsättningsserien. Säsongen slutade med brons efter att laget förlorat mot Nilssons KalPa i semifinalerna.

– Vi siktar på att ta oss till final den här säsongen, slår Nilsson fast.

Att IFK spelar final i vår är absolut ingen utopi. Tvärtom finns det mycket som talar för att finalserien blir en uppgörelse mellan huvudstadsregionens lag Kiekko-Espoo och IFK. Båda lagen har inlett sina säsonger med bara segrar och de är de största favoriterna till guldet.

– Jag har hört att det skulle vara så. Men vi har inte mött alla lag i årets serie så det är kanske lite för tidigt att säga vem som är favoriter. Vi tar en match i sänder, säger Nilsson.