VM-publik tillåts i Riga

Från och med på tisdag släpps publik in på VM-matcherna i ishockey – men supportrar från Sverige får inte chansen.Det sätter Lettlands pandemiregler stopp för.

Hittills har VM-matcherna i Riga spelats utan åskådare, men från och med på tisdag den 1 juni släpps ett begränsat antal biljetter till matcherna.

I huvudarenan Arena Riga blir publiktaket 2 660 åskådare och i Olympic Sports Centre tillåts 1 058 personer. Huvudarenan har normalt plats för 14 500 åskådare.

Sverige spelar sin sista gruppspelsmatch på måndag mot Ryssland, men skulle Tre Kronor vinna sina två återstående matcher och ta sig vidare till slutspel får laget inget stöd från inkommande supportrar från Sverige.

Det sätter lettiska pandemiregler stopp för. Som det ser ut nu blir det enbart lettiska supportrar. Men det finns en öppning för Finland.

– Sverige är fortfarande inte i något bra läge och med på den listan där resande ska spendera tio dagar i självisolering. Vi har en indikation på att Finland kan tas bort från den listan, vi ska diskutera det på måndag med våra myndigheter, säger Edgars Buncis, vd i VM:s organisationskommitté, på en digital presskonferens.

Enligt honom är det i nuläget endast medborgare från Vatikanstaten, Portugal och Storbritannien som kan resa in i Lettland utan tio dagars självisolering.

De få som släpps in i VM-arenorna – antingen ska man vara vaccinerad eller ha haft covid-19 – får också betala dyrt. Under den sista gruppspelsdagen kostar en biljett 110 euro (nästan 1 100 kronor) och under slutspelet ökar priserna för att i finalen gå loss på 340 euro per biljett.

– Vi kommer oavsett att göra en stor förlust här och vi har diskuterat detta noga med arrangören. Från IIHF:s sida kommer vi att få skjuta till 20 miljoner euro och förlusten kommer att bli stor. Nu är det bara ett reducerat antal åskådare som släpps in och vi ser biljettintäkterna som ett stöd till organisationen här, säger Internationella ishockeyförbundets ordförande René Fasel.