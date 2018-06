VM i Ryssland: Herrelösa hundar dödas för att snygga upp gatorna för fotbollsturister

De hemlösa hundarna i Ryssland har ofta beskrivits som exceptionellt intelligenta och ihärdiga men inför VM i fotboll har värdlandets myndigheter tagit på sig hårdhandskarna. Hundarna ska bort och metoderna är obarmhärtiga.

Från och med den 14 juni riktas hela fotbollsvärldens blickar på Ryssland och VM-värdlandet vill såklart visa upp sitt bästa. Flockar av hemlösa hundar ser inte bra ut i medierna eller på fotbollsturisternas semesterbilder och därför har de lokala myndigheterna inlett utrensningar på gatorna i Jekaterinburg och Sotji. Flera brittiska medier såsom The Guardian och The Telegraph har under de senaste veckorna rapporterat om grymheterna som djuren utsätts för.

Myndigheterna har exempelvis lagt ut förgiftad hundmat på gatorna, en metod som leder till en långsam och plågande död. Andra har övergått till blåsrör och giftpilar för att göra sig av med djuren. Officiellt nekar myndigheterna till att hundarna dödas, i stället hävdar man att hundarna omplaceras på härbärgen och hundgårdar. Enligt lokala aktivister och djurrättsorganisationer såsom Open Cages pågår slakten fortfarande.

– Dessa snälla, övergivna varelser utrotas för en vacker idrottsgren, skriver Open Cages.

Det är inte första gången som de herrelösa hundarna i landet har fått betala ett högt pris för att landet stått värd för ett stort internationellt idrottsevenemang. Under olympiska spelen i Sotji 2014 anlitade arrangörerna ett privat skadedjursbekämpningsföretag som enligt The Independent kallade hundarna för biologiskt avfall.

Herrelösa hundar är ett omfattande problem i Ryssland och i de 11 städerna där VM-matcherna spelas förekommer uppskattningsvis 2 miljoner övergivna hundar. I längden är den bästa lösningen att kastrera och sterilisera djuren men en snabbare lösning skulle vara att grunda djurvänliga härbärgen.

Journalisten och författaren Chas Newkey-Burden föreslår i en artikel i The Guardian att både Fifa och fotbollsspelarna kunde hjälpa att lösa problemet. Flera fotbollsstjärnor är kända djurvänner och bland andra Lionel Messi och Mesut Özil lägger gärna upp bilder på sina hundar på sociala medier.

– I denna lukrativa idrottsgren har superstjärnorna otroligt inflytande. Det här är deras chans att visa sin kärlek för hundar, skriver Newkey-Burden.