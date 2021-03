Vitsvanshjortarna blir allt fler i Finland – stammen växer mest i Nyland, Satakunta och Egentliga Finland

Under den senaste vintern fanns det i genomsnitt omkring 125 000 vitsvanshjortar i Finland, vilket är 15 procent mer än för ett år sedan.

Antalet vitsvanshjortar ökar i Finland, meddelar Naturresursinstitutet Luke. Enligt institutets beräkning har stammen ökat omkring 15 procent jämfört med året innan.

Under den senaste vintern fanns det i genomsnitt omkring 125 000 vitsvanshjortar i Finland. Per hundra vuxna djur fanns det 57 kalvar, och bland de vuxna djuren fanns det 1,3 hindar per hjort.

Ökningen under fjolåret var störst i Nyland där stammen växte med 21 procent. Näst störst var ökningen i Satakunta, där stammen växte med 20 procent. På tredje plats kom Egentliga Finland där stammen växte med 19 procent och på fjärde plats Södra Tavastland där den växte med 11 procent.

Naturresursinstitutet uppskattar att den växande stammen kräver en avskjutning av minst 73 000 djur under nästa jaktsäsong för att hejda ökningen.

"Siffran är inte någon direkt rekommendation för avskjutning. Hur många djur som kan jagas beror på hur väl vitsvanshjortarna klarar våren och sommaren och hur många kalvar det föds", säger Naturresursinstitutets specialforskare Sami Aikio i ett pressmeddelande.