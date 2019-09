Medier: Trump pressade Ukrainas president att utreda konkurrenten Joe Biden och hans son

USA:s president Donald Trump ska ha pressat Ukrainas dito Volodymyr Zelenskyj att utreda Joe Biden och hans son för korruption. Biden är ett av Demokraternas toppnamn inför nästa presidentval och därmed Trumps konkurrent.

I ett telefonsamtal i juli ska president Donald Trump upprepade gånger ha försökt förmå Ukrainas president att inleda en korruptionsutredning mot Joe Biden och hans son. Det skriver bland annat Wall Street Journal och andra amerikanska medier, och hänvisar till uppgifter från en visselblåsare.

Trump ska ha hotat den ukrainske presidenten med att dra in amerikanskt militärt stöd till Ukraina om han inte gjorde honom till viljes.

I ett skarpt utspel väljer en av de mest inflytelserika demokraterna nu att attackera Vita huset. ger sig in i den affär som nu växer runt Trump och hans telefon.

– Om presidenten har gjort det som han anklagas för, då har han klivit rakt in i ett farligt minfält som får allvarliga konsekvenser för hans regering och vår demokrati, sade representanthusets talman Nancy Pelosi i kongressen på fredagen.

– Presidenten och tillförordnade säkerhetsrådgivaren måste sluta obstruera, sade Pelosi.

Telefonsamtalet mellan Trump och den tämligen nyvalde ukrainske ledaren Volodymyr Zelenskyj ska ha ägt rum den 25 juli. The Washington Post skriver att Trump bad Zelenskyj att utreda korruptionsrykten som rörde presidentkandidataspiranten Joe Bidens son Hunter. Han har suttit i styrelsen för ett ukrainskt gasbolag. Enligt uppgifter i The Wall Street Journal ska kravet ha gällt både far och son Biden.

Trump ska ha ställt en utredning som krav för fortsatt amerikanskt militärt stöd till Ukraina. Stödet betalades mystiskt nog inte ut i somras, enligt BBC.

Del två i härvan inträffar i mitten av augusti. En person som uppenbarligen lyssnat till presidentens samtal skriver en rapport till underrättelsetjänstens inspektör general Michael Atkinson. Han i sin tur skriver i ett brev till kongressen att rapporten pekar på "allvarliga eller flagranta problem, missbruk av eller brott mot lagen" med hänvisning till samtalet.

Enligt lag ska USA:s kongress behandla frågan inom sju dagar, om inspektören anser att klagomålet är trovärdigt. Men tillförordnade chefen för nationella underrättelsetjänsten DNI, Joseph Maguire, förbjuder Atkinson att meddela kongressen innehållet i brevet.

– Vi kan inte få svar på frågan om Vita huset är inblandat i att förhindra att informationen når kongressen, säger demokraten Adam Schiff, som leder representanthusets tunga underrättelseutskott.

Trump svarar via Twitter. "Inget av det som sades var fel, det var klockrent", skriver presidenten utan att ge någon bakgrund om samtalet. Hans advokat, förre New York-borgmästaren Rudy Giuliani, bekräftar dock delvis samtalets karaktär.

– Om USA:s president säger till Ukrainas president: "utred korruptionsanklagelser i ditt land som kan ha påverkat valet 2016 i vårt land", då har han gjort vad han borde göra, säger Giuliani.