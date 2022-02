Vinst för Norwegian

Tidigare krisande flygbolaget Norwegian har lyckats vända miljardförluster till vinst för fjärde kvartalet.

Vinsten före skatt landade på 117 miljoner norska kronor eller cirka 12 miljoner euro, jämfört med förlusten motsvarande 1,8 miljarder euro samma period året före.

Intäkterna steg från cirka 72 miljoner euro fjärde kvartalet 2020 till cirka 276 miljoner euro samma period 2021.

Under kvartalet flög 3,1 miljoner passagerare med det norska flygbolaget som under coronakrisen har bantats rejält. Under samma period året före uppgick antalet passagerare till 0,6 miljoner.

Kabinfaktorn, ett mått på hur välfyllda planen är, steg från 52,4 till 77,0 procent, enligt flygbolagets kvartalsrapport.