Vindhastigheter över 30 meter i sekunden – här kan du följa med direktrapporteringen om den första höststormen

I dag blåser den omtalade höststormen in över Finland. Särskilt Åland och Österbotten väntas bli hårt drabbade.

– Prognoserna ser fortfarande ut som förut. Det enda som har ändrat är att regnområdena har förflyttat sig lite norrut, säger Ilkka Alanko, jourhavande meteorolog vid Foreca.

Enligt Alanko tilltar stormens vindstyrka ute på havsområdena under eftermiddagen och når sedan västkusten senare under dagen. Under natten till torsdag når den också Egentliga Finland.

Meteorologiska institutet har utlyst vindvarningar för onsdagen på Åland och nederbördsvarningar i hela Österbotten, Mellersta Finland och Norra Karelen.

Vindhastigheten kan uppgå till över 30 meter i sekunden längs västkustens havsområden. På land förväntas en vindhastighet på över 21 meter i sekunden.

Alanko säger att vinden väntas avta i Österbotten på torsdagskvällen.

Här kan du följa med stormens utveckling: