Vinden stoppar America's Cup-avgörande

Ombytliga vindar försenar avgörandet i America's Cup i segling. Den tionde seglingen skjuts upp till onsdagen.

Titelförsvarande Team New Zealand låg under mot italienska Luna Rossa i den nionde seglingen, men tog in på slutet och vann. Med ställningen 6–3 i bästa av 13 matcher behöver den nyzeeländska besättningen bara en seger till för att ta hem pokalen The Auld Mug.

Arrangören av matchracingen utanför Auckland var dock tvungen att ställa in den andra seglingen då vinden vände och det inte fanns tid för att sätta en ny bansträckning.

Tiotusentals Aucklandbor följde dagens seglingar i hopp om att få se ett avgörande.