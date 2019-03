Villkorligt fängelse för sexbrott mot barn

Helsingfors tingsrätt har dömt en känd stylist och kläddesigner till villkorligt fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Domen mot den 56-åriga mannen kom på torsdagen. Han dömdes till ett år och tio månaders villkorligt fängelse, till 90 timmars samhällstjänst samt till att betala 10 000 euro plus räntor till offret för sveda och värk. Brotten har begåtts 1999.

I tingsrättens offentliga redogörelse över fallet konstateras bland annat att de sexuella handlingarna bidragit till att skada det då 13-åriga offrets utveckling. De sexuella handlingarna omfattar såväl flera olika fall av otillbörlig beröring som samlag. Handlingarna har dock inte skett under tvång, påtryckning eller under förödmjukande former, skriver tingsrätten.

Dom ges för grovt sexuellt utnyttjande med motiveringen att handlingarna skedde många gånger under en lång tid, de var av många olika slag samt på grund av den relation som offret och gärningsmannen hade.