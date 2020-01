Ville ladda telefonen – klättrade in i lägenhet för att han frös

Tidigt på lördagsmorgonen vaknade invånaren i en lägenhet till att en obekant person hade tagit sig in.

Östra Nylands polisinrättning berättar om en boende på Korsovägen i Vanda som fick en skrämmande väckning omkring 7.30 på lördagsmorgonen. Hen stod öga mot öga med en okänd man.

Polisen uppger att mannen klättrade in på balkongen som ligger på marknivå för att ladda sin telefon. Efter en stund tog sig han in i lägenheten via den olåsta dörren och stötte där på lägenhetens ägare. Mannen försökte förklara att han hade börjat frysa och att han därför hellre laddar sin telefon inomhus.

Lägenhetens ägare beordrade mannen att bege sig i väg och ringde sedan polisen. Polisen uppger att inget verkar saknas från lägenheten, och att den okända mannen med tomt batteri inte betedde sig aggressivt.