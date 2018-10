Villaägare klagar på skatteorättvisa

Förbundet för villaägare motsätter sig regeringens planer att förnya fastighetsskatten. Enligt förbundet drabbas de som äger villor, parhus eller radhus av oskäligt höga skattepålagor om lagförslaget godkänns.

En förnyelse av principerna för fastighetsskatten har pågått sedan 2011. Den lag som nu är under beredning kommer att möblera om tyngdpunkterna för fastighetsbeskattningen från och med 2020.

Enligt den nuvarande lagen är beskattningsvärdet för alla fastigheter 638,28 euro per kvadratmeter oavsett boendeform. Enligt lagförslaget skulle det beskattningsbara enhetspriset per kvadratmeter höjas till 1 400 euro för villor, radhus och parhus medan enhetspriset för höghuslägenheter skulle höjas till 1 060 euro per kvadratmeter, uppger Omakotiliitto.

– Förslaget att uppbära högre fastighetsskatt av dem som bor i villor, radhus eller parhus är hårresande. Grundlagen förutsätter att alla är lika inför lagen, säger verksamhetsledaren Kaija Savolainen.