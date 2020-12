Kulturutbyte Villa Karo – 20 år av kulturutbyte mellan Finland och Västafrika

Under de tjugo år som residenset Villa Karo har funnits i Benin har drygt 550 finländska kulturaktörer vistats där och hämtat inspiration från den afrikanska fiskebyn. Nu vill styrelsen i Helsingfors kartlägga vad allt stipendiaterna har skapat under sina månader under den gassande solen.