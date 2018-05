Vilket fiasko – Finland utslaget ur VM efter förlust mot Schweiz

Finlands VM tog slut då Schweiz tog hem segern i torsdagens kvartsfinal.

Efter den viktiga segern i den sista gruppspelsmatchen mot USA såg allt bra ut i lejonlägret. Laget fick stanna i bekanta Herning inför kvartsfinalen och tack vare 6–2 mot USA slutade man etta i gruppen och ställdes mot Schweiz i kvartsfinalen.

Och matchen mot schweizarna började rätt bra för lejonen. Eller åtminstone följde den ett rätt bekant mönster. Laget klarade av att styra undan den första anstormningen av Schweiz och kunde på ett motanfall sätta 1–0 genom turneringens bästa lejonback Markus Nutivaara.

Det var som om en hel hall satte sig till rätta och tänkte att det var målet lejonen behövde för att få sitt eget spel att sätta sig.

Men det schweiziska laget lät sig inte störas nämnvärt av baklängesmålet utan fortsatte trumma på som tidigare.

Anförda av NHL-stjärnorna Kevin Fiala och Nino Niederreiter tog laget över matchen totalt i mittperioden. Lejonen blev utspelade enligt konstens alla regler och det var mer tur än skicklighet att laget hade kvar sin 1–0-ledning efter 29 minuters spel.

Sedan kom raset.

Inom loppet av 3.55 gick Schweiz från 0–1 till 3–1 efter mål av Enzo Corvi, Joel Vermin och till slut Gregory Hoffman.

Harri Säteri, som varit fantastisk i det finländska målet i turneringen, hade inte sin bästa stund då han först släppte in 1–2-målet rätt enkelt mellan sina ben och sedan gav en fruktansvärd retur som ledde till 1–3.

Tränaren Lauri Marjamäki stod som förstelnad i båset och såg sitt lag falla i bitar. Men han valde ändå att inte använda sin timeout trots de tre snabba baklängesmålen.

I den tredje perioden fick Finland chansen att komma tillbaka in i matchen då Noah Rods klubba träffade Sebastian Aho i ansiktet. Domen var 2+2 minuter och under utvisningen satte Mikko Rantanen livsviktiga 2–3 efter snyggt förarbete av just Aho och Veli-Matti Savinainen.