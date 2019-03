Även om statens skatteintäkter från fossilenergi just nu överstiger dem från elenergi räcker detta inte att visa att el beskattas lägre.

Enligt Kristian Rehnström (HBL Debatt 6.3) uppbär fossila bränslen "nästan tre fjärdedelar" av statens (miljardstora) energiskatteintäkter. Det tycker han är "logiskt" eftersom "staten vill att vi skall minska på användningen av dessa". Han varnar för följderna när "den här styrmekanismen" slår till och statens skatteintäkter från fossila bränslen minskar på allvar. Under nästa valperiod måste vi finna "en lösning om hur vi skall finansiera en så stor del av statsbudgeten".

Men minskningen av användningen av fossila bränslen betyder väl inte att användningen av beskattningsbar energi minskar. Det betyder bara att energin som förbrukas produceras på ett annat sätt. Jo, en elbil förbrukar inte bensin som kan beskattas. Men nog förbrukar den el, och denna el kan beskattas som förut.

Även om skatteintäkterna från fossila bränslen går mot noll som Rehnström förutspår behöver staten alltså inte finna någon ny inkomstkälla för att ersätta dem. Det är bara att justera elskatten så att man får ihop ungefär samma miljarder som förut.

Kanske betyder detta att elskatten måste höjas. Det betecknar Rehnström dock som "ohållbart" eftersom "det skulle motarbeta den ekonomiska lönsamheten att skifta till elbilar". Men vi skiftar ju inte till elbilar eftersom det är "ekonomiskt lönsamt". Vi skiftar till elbilar eftersom fossila bränslen håller på att ta slut. Och eftersom produktionen, transporten och användningen av dem håller på att förstöra vår miljö.

Å andra sidan tycks en höjning av elskatten någon gång i framtiden inte vara någon logisk nödvändighet. Även om statens skatteintäkter från fossilenergi just nu överstiger dem från elenergi räcker detta inte att visa att el beskattas lägre. Man måste också beakta mängderna av energi som förbrukas. Och enheterna gör inte beräkningen enklare. Kan man säga vilken skatt som är högre om motorbensin beskattas 70 cent per liter och elström 2,25 cent per kWh?