Finlands vedervärdiga kvalfacit är ett ämne som är välbekant för blåvita fotbollsvänner – men omvärlden är inte lika medveten om det dystra läget.

Då sociala VM-supportrar får veta att de stött på en finländare brukar diskussionen rätt snabbt ebba ut. Det finns helt enkelt inga naturliga följdfrågor att ställa. Vissa kan säga att Helsingfors är vackert, men efter det är diskussionen om Finland definitivt över.

Det finns ingen VM-historia att diskutera – eller stora blåvita profiler som skulle vara kända precis överallt. Vi har ingen Pelé, Maradona eller Zlatan.

Jari Litmanen, då? skulle säkert någon säga. Inte ens Lahtis stora gåva till fotbollsvärlden verkar vara så känd för omvärlden som man kunde tro.

Då en marockan såg min Ajaxtröja i tunnelbanan började han hojta sitt favoritlags namn. Efter att jag vänt mig om och pekat på Litmanentrycket på ryggen var reaktionen oväntad.

– Island!

Ungefär samma mönster upprepade sig på läktaren då Tyskland mötte Mexiko. En tysk bad mig snurra runt för att visa namnet på ryggen och var inte alls imponerad av namnet Litmanen.

– Schade.

Ett par unga brittiska killar hade ändå stenkoll på vilka finländare som lirat på de brittiska öarna och radade upp namn efter namn. Men de gick inte med på att Litmanen är den bästa finländaren genom tiderna.

– Nej, nej, nej. Teemu Tainio! Sade den ena med uppenbara sympatier för ett lag med vita tröjor från norra London.

– Shefki Kuqi! sade den andra som höll på Crystal Palace.

Trettiotvå lag är också rätt många att hålla reda på. Vissa inbitna fotbollsvänner har stenkoll på exakt alla nationer som är med i VM, andra väljer att fokusera på de egna nationshjältarna och deras förehavanden i främmande land.

Vissa anser med andra ord att det är fullt rimligt att Tim Sparv och gänget är i Ryssland för att slåss om VM-pokalen. Andra vet bättre.

– Ni spelar ju inte i VM, påpekade en australier i tåget från Moskva till S:t Petersburg då jag sade att jag är finländare.

Som vanligt, svarade jag. Vi har aldrig varit med. Inte ens i EM. Det trodde den vänliga mannen inte på, även om jag insisterade att så var fallet.

En uruguayan hade i varje fall svar på tal. Efter att han beklagat sig över det egna lagets insats i den svettiga 1–0-segern över Egypten frågade han vilka länder Finland möter i VM.

– Inga, vi är inte med.

– You only play against vodka, svarade mannen snabbt och fyrade av ett stort leende.

Sebastian Backman