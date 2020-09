Vitmaktgrupp firar efter Trumputtalande

Utspelet väckte avsky och förvåning hos många – men medlemmar av den högerextrema gruppen The Proud Boys jublade. När president Donald Trump ombads fördöma vitmaktgrupper sade han i stället: – Proud Boys, stå tillbaka och var redo.

En "historisk" kommentar, skrev gruppens medlemmar i sociala medier, enligt uppgifter i tidningen The New York Times.

Våldsbejakande The Proud Boys har av medborgarrättsorganisationer som Southern Poverty Law Center (SPL) pekats ut som en hatgrupp som riktar sig mot svarta, muslimer, judar och kvinnor. Gruppen har blivit känd i samband med upploppen som följt på sommarens protester mot rasism och diskriminering i ett antal amerikanska städer, bland annat Portland i Oregon.

The Proud Boys deltog i den omtvistade högerextrema manifestationen i Charlottesville i Virginia 2017, enligt SPL. Det var då en kvinnlig motdemonstrant dödades och tiotals människor skadades när en man med nazistsympatier körde bil in i en folkmassa.

Efter dådet dröjde president Donald Trump med sin reaktion, men sade till slut att "båda sidor" var skyldiga till våldsamheterna i Charlottesville. Uttalandet möttes av stark kritik, då han inte fördömde högerextremisterna och samtidigt verkade dra ett likhetstecken mellan motdemonstranter och samlingen av vitmaktgrupper och nynazister.

Det är i det ljuset de senaste kommentarerna, som fälldes under tv-debatten mellan Trump och hans demokratiske utmanare Joe Biden under onsdagsnatten, bör ses. Frasen "var redo (stand by)" uttalade Trump när han fick frågan om han var beredd att fördöma vitmaktrörelsen.

– Visst, svarade han – men lät ändå bli att fördöma och sade att nästan allt våld han ser kommer "från vänstersidan".

Pressad av moderatorn och Biden bad presidenten dem att nämna en grupp och det var då The Proud Boys kom upp.

– Proud Boys, stå tillbaka och var redo (stand back and stand by). Men, vet ni vad. . . någon måste göra något åt (vänsterextrema) Antifa.

Vad presidenten menade med "var redo" diskuteras intensivt i amerikanska medier.

Biden noterar, liksom många medier, i en tweet att gruppen firar efter presidentens uttalande. På en fråga om vad Trump menar med "var redo" sade en rådgivare till presidentens kampanj, Jason Miller, att det var "väldigt tydligt att han vill att de lägger av", enligt The New York Times.

Twitter stängde av The Proud Boys i augusti 2018 och Facebook gjorde detsamma några månader senare.